Como votar no BBB 22 para eliminar Gshow no paredão falso hoje

Mais um paredão foi formado na noite do último domingo, 3 de abril, mas dessa vez a berlinda é falsa. A votação segue aberta e para participar é preciso saber como votar no BBB 22 para eliminar no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados.

A votação está aberta desde domingo e segue até a noite desta terça-feira, 5 de abril, quando Tadeu Schmidt irá encerrar a contagem dos votos durante o programa ao vivo.

Enquanto isso, o público continua votando em Arthur Aguiar, Gustavo, Eliezer e Linn da Quebrada – quem tiver mais votos irá passar algumas horas no quarto secreto, ou ‘QG do big boss’, e poderá controlar o jogo.

Os votos são contabilizados exclusivamente pelo Gshow: www.gshow.globo.com. Antes de mais nada, o sistema da Globo exige um cadastro para quem quiser votar. Quem já participou de outras votações só precisa fazer o login na conta, válida para todas as votações do reality.

O próximo passo é escolher um entre os quatro emparedados. Os nomes e as fotos de Arthur, Gustavo, Eli e Lina serão mostrados na área de votação. Depois é só fazer a validação de segurança para confirmar o voto. Os espectadores podem votar quantas vezes quiserem.

Regras do paredão falso

O resultado será anunciado para a casa e para o público no final do programa ao vivo desta terça, como de costume. O falso eliminado se despedirá dos colegas e ao invés de ir para o estúdio conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, ele será conduzido até o quarto secreto, onde controlará a casa por meio de televisores.

O vencedor da berlinda falsa poderá cortar água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa. Ainda não se sabe se ele retornará com alguma vantagem, como imunidade, ou quanto tempo a berlinda falsa irá durar.

O público poderá acompanhar a chegada do vencedor da berlinda ainda hoje durante o programa ao vivo, marcado para começar às 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal.

Quem está na frente para sair do BBB 22 no paredão falso

Em consulta realizada às 15h40 desta terça-feira, 5 de abril, dia da falsa eliminação, a enquete do DCI aponta que Arthur Aguiar deve vencer a disputa. O ator soma 73,51% dos votos e sua grande torcida está mobilizada para dar o benefício para o brother.

O segundo lugar fica com Gustavo, com 19,91% da preferência dos leitores, mas ainda longe de alcançar o segundo lugar. Linn da Quebrada também soma poucos votos, com apenas 5,31%, enquanto Eliezer tem apenas 1,27%.

Na votação das redes sociais, o resultado é bem diferente. De acordo com o Votalhada, que reúne os resultados das principais enquetes do Twitter, Gustavo está na frente com 51,66% dos votos, contra 35,28% de Arthur Aguiar. A porcentagem pode ser explicada devido ao marido de Maíra Cardi ser impopular entre parte dos usuários do Twitter, mas querido para o público do ‘sofá’.

O mesmo fenômeno ocorre com Gustavo, que conseguiu certa popularidade nas redes, mas ainda não conquistou a parcela dos espectadores que só assistem o reality show pela edição da Globo.

Lina e Eliezer seguem em terceiro e quarto lugar, com 12% e 1,14%, respectivamente.

