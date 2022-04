Quando vai ser o paredão falso do BBB 22? Votação e dinâmica

Quando vai ser o paredão falso do BBB 22? A boa notícia é que a dinâmica já começou e na noite de terça-feira, 5 de abril, conhecerão o eliminado de mentirinha. Isso quer dizer que o “eliminado” retornará para a casa, além de ganhar a oportunidade de controlar os confinados por algumas horas. Conheça as regras.

Quando vai ser o paredão falso do BBB 22 e como será a dinâmica

A dinâmica do paredão falso do BBB 22 já começou. A votação para escolher entre Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada já está aberta e segue até a noite de terça-feira, 5 de abril, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem dos votos ao vivo.

Em seguida, o resultado será anunciado para a casa e para o público. Como de costume, o falso eliminado se despedirá dos colegas e sairá pela porta. No entanto, ao invés de ir para os estúdios do BBB conversar com o apresentador, o brother será conduzido até o quarto secreto, agora chamado de ‘QG do big boss’.

Por algumas horas, o eliminado da semana poderá fazer algumas trollagens com os participantes que estão dentro da casa. Ele terá quatro comandos: cortar água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

Depois, o participante que estiver no quarto secreto voltará para a casa e causará uma grande surpresa nos brothers. A produção ainda não divulgou por quanto tempo o falso eliminado ficará ausente.

Quem vai para o quarto secreto?

Arthur Aguiar vai para o quarto secreto, no que depender dos leitores do DCI. Em consulta realizada às 13h30 desta segunda-feira, 4 de abril, véspera da ‘eliminação’, o ator soma 74,19% dos votos da audiência. O famoso vem se consolidando como um forte candidato ao prêmio de R$1,5 milhão. Até agora, ele e seus aliados já enfrentaram mais de três berlindas e voltaram todas as vezes. O grupo dos meninos é o único que ainda não perdeu nenhum membro.

Os outros participantes estão com poucos votos em comparação ao ator. Gustavo está em segundo lugar, com 18,78% da preferência da audiência. Enquanto isso, Linn da Quebrada está na terceira posição com 5,60% dos votos, e Eliezer está em último com apenas 1,43%.

Parcial enquete UOL – 13h30

Arthur Aguiar – 68,28%

Linn da Quebrada – 17,36%

Gustavo – 12,00%

Eliezer – 2,37%

Quem votou em quem?

O paredão falso foi formado logo depois da eliminação de Eslovênia. Paulo André foi o vencedor da prova do líder e indicou Linn da Quebrada para a berlinda.

A cantora, por sua vez, teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo para acompanhá-la no paredão. Houve ainda uma rodada extra da prova do líder, vencida por Jessilane, que além de ganhar R$100 mil, ainda teve direito a uma indicação. Ela escolheu Arthur Aguiar.

Para formar o paredão quádruplo, os brothers votaram em aberto na sala. Pedro Scooby e Eliezer receberam quatro votos cada e o líder P.A. desempatou, mandando o empresário para a votação popular.

Natália vota em Pedro Scooby

Eliezer vota em Pedro Scooby

Gustavo vota em Eliezer

Douglas Silva vota em Eliezer

Jessilane vota em Pedro Scooby

Linn da Quebrada vota em Pedro Scooby

Pedro Scooby vota em Eliezer

Arthur Aguiar vota em Eliezer

