Conheça alguns aplicativos para ganhar dinheiro extra

Se a receita não está sendo suficiente e você precisa ganhar mais, uma das alternativas é aproveitar as vantagens do mundo tecnológico. Que tal usar, por exemplo, alguns aplicativos para ganhar dinheiro extra? Há muitas opções, em áreas diversas, e você pode avaliar qual faz mais sentido para você.

Primeiramente, vamos às opções que permitem com que você venda rapidamente as coisas que não precisa mais. Um deles é o Enjoei. Fácil de usar, ele reúne pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender. Tire algumas horas para separar tudo que não usa mais e coloque no app. Tem de tudo um pouco, de peças de roupas a objetos antigos. A OLX segue a mesma linha e já é bastante conhecida.

Outras opções interessantes entre aplicativos para ganhar dinheiro são aquelas que te permitem vender seus serviços. Ou seja, se você sabe escrever, desenhar, falar outra língua ou fazer qualquer outra coisa, dá para anunciar seu trabalho como freelancer. O GetNinjas é uma alternativa nesta área, mas você precisa pagar para usar. Outras opções são 99 Frelas e Workana. Ah, e também tem aqueles que permitem contatos profissinais com o mundo todo, como o UpWork e o Fiverr. Nestes casos é importante saber inglês.

Aplicativos para ganhar dinheiro com cashback

Além de vender o que não usa e oferecer freelas, outras opções de aplicativos para ganhar dinheiro são aqueles que oferecem cashback no uso. Ou seja, se você se cadastrar neles, pode receber dinheiro de volta ao realizar compras. E de grão em grão… Entre os melhores da área estão o Méliuz, o PicPay e o Ame.

Também existem aplicativos que te ajudam a ganhar um extra respondendo pesquisas remuneradas. É uma opção se você não tem nada para vender, nenhum serviço para oferecer e nem pretende fazer muitas compras para ganhar cashback. Neste setor, procure pesquisar sobre o Toluna e o Google Opinion Rewards.

Outros apps que você deveria conhecer

Na internet, muitos aplicativos para ganhar dinheiro extra estão relacionados à venda de produtos como afiliado. Ou seja, você se torna um “canal” extra para a negociação de produtos ou serviços que não são seus e ganha uma espécie de comissão com isso. Alguns apps nesta linha são: hotmart pocket, eduzz e monetizze.

Finalmente, também vale mencionar alguns apps específicos para quem está querendo ganhar renda extra e não sabe como. Por exemplo, se você é fotógrafo ou apenas gosta de fotografar, dá para tentar vender as fotos no app Foap.

Outras opções são os apps do Uber, do Dog Hero e do Airbnb. Com o primeiro, você pode conseguir dinheiro extra transportando pessoas. Com o segundo, a ideia é tomar conta dos cachorros dos outros. E com o terceiro, você aluga seu imóvel ou uma parte dele, como um quarto, para viajantes. Lembramos, é claro, que em alguns casos não basta instalar o app. Cada um deles tem protocolos que devem ser seguidos para que você possa começar a usar.