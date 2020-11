O aumento das compras via e-commerce vem possibilitando o surgimento de novos programas de fidelidade. Um deles é o cashback, que beneficia não só empresas, como também consumidores que fazem compras através da internet.

Sem dúvidas, esse termo não é mais novidade entre as empresas. O cashback representa um grande avanço num mercado cada vez mais competitivo, que é o do comércio eletrônico.

Então, conheça agora mesmo esse conceito e a importância de inserir essa estratégia na sua empresa para fidelizar seu cliente. Confira também algumas plataformas de cashback que existem no Brasil.

O que é cashback?

Cashback é um sistema oferecido pelas lojas online, no qual o consumidor recebe parte do valor da compra realizada de volta. Em outras palavras, o termo significa “dinheiro de volta”, e a porcentagem recebida depende muito da empresa e do valor do produto comprado.

O seu funcionamento é similar ao dos programas de pontuação. No entanto, o consumidor receberá o dinheiro de volta, ao invés de acumular pontos. Ou seja, o cashback funciona como um intermediador de pagamentos.

Além disso, o serviço pode ser oferecido tanto por empresas que ofertam cartão de crédito como também por empresas independentes. Mas o grande destaque desse programa é que o cliente pode economizar bastante em lojas, farmácias, postos de gasolina e restaurantes.

Vale salientar que o consumidor precisa fazer a compra através do cartão de crédito para conseguir participar do programa.

Como ele funciona?

Essa estratégia funciona de forma bem simples. Vamos supor, por exemplo, que você possua uma loja online de produtos de estética e beleza. Digamos que você queira oferecer um desconto para o seu cliente e decidiu optar pelo cashback.

Primeiramente você deve buscar uma empresa intermediadora, que fará a transação para devolver o dinheiro ao cliente. Existem muitas no mercado, mas falaremos sobre elas nos próximos tópicos. Após encontrar a plataforma ideal, a empresa deve se cadastrar nela.

Da mesma forma, o cliente deve ser cadastrado nessa mesma empresa parceira para conseguir se beneficiar. A medida que ele for fazendo compras, ele vai acumulando dinheiro, e a porcentagem pode variar de 1% a 50% do valor da compra.

Em seguida, o cliente pode solicitar o resgate do dinheiro através do site, ou ir até uma loja física solicitar o cashback. Mas para isso, o consumidor deve levar o seu CPF ou qualquer outro documento de identificação.

Vale salientar que a empresa de cashback recebe uma comissão que é dividida com o consumidor. É assim que elas faturam. Além disso, é muito importante saber se o bônus gerado pode ser utilizado em outras lojas ou resgatado apenas em dinheiro.

Quais os benefícios do cashback para as empresas?

Os benefícios do cashback para as empresas são muitos. Por isso, listamos alguns deles para você conhecer.

Ganhar visibilidade

Uma das melhores formas de divulgar sua empresa na internet é através do cashback. Os clientes podem se interessar inicialmente por esse benefício e se tornarem consumidores fiéis.

Além disso, esses mesmos clientes podem indicar a sua loja para outras pessoas e falar bem do sistema. Então, se for possível, guarde os dados dessas pessoas para enviar e-mail com descontos ou promoções.

Aumentar as vendas e fidelizar clientes

Clientes que se sentem satisfeitos com a marca consomem mais nelas. Ou seja, o programa de cashback proporciona uma boa experiência para o cliente, estimulando-o a comprar mais.

Além disso, esse sistema de recompensa faz com que o cliente seja fiel à marca, pois ele sabe que sempre será recompensado durante as suas compras. Esse é um diferencial competitivo, que traz muitas vantagens às marcas e ao consumidor.

Acessar os dados dos consumidores

Desde a primeira compra, é possível ter acesso aos dados dos clientes. Essas informações são valiosas e podem ajudar as lojas a tomarem decisões importantes e definir estratégias eficientes, pois ela saberá quem é o seu público-alvo.

Principais plataformas de cashback

Agora vamos conhecer algumas das plataformas de cashback mais conhecidas do mercado.

1. Méliuz – uma das plataformas de cashback mais utilizadas

A Méliuz oferece o benefício através de transferência bancária e é famosa entre as principais lojas de e-commerce no Brasil.

Hoje ela conta com diversos parceiros em diversos estados do país e as recompensas variam de 1% a 150%. No entanto, os consumidores só podem realizar o resgate após alcançar R$ 20.

2. Mooba

Já o Mooba possui diversas lojas como parceiras e recompensam o cliente entre 0,5% e 7%. Você pode optar por receber o seu cashback através de transferência bancária diretamente para a conta.

3. Beblue – Plataformas de cashback

Essa plataforma cobra uma taxa de R$ 1,99 para a adesão para os novos clientes. Contudo, caso a conta fique sem uso durante 100 dias, o aplicativo cobra uma taxa de R$19,99 por inadimplência.

Você pode utilizar o valor que receber do Beblue na compra em lojas parceiras. Ou seja, o cliente não poderá sacar o valor. No entanto, a recompensa é bem vantajosa, e a porcentagem pode variar entre 2% e 200%.

Aos poucos, o programa de cashback tem se tornado muito popular entre as pessoas, embora a divulgação ainda aconteça de forma tímida. Mas a tendência é que esse sistema de recompensa se torne cada vez mais comum, não só na comercialização de produtos, como também de serviços.