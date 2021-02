Ter uma rede social com foco em mensagens de áudio pode ser interessante para muitas empresas e influenciadores. Porém, você sabe como funcionam os convites do Clubhouse? Veja aqui como é possível fazer parte dessa rede social tão falada nos últimos dias.

O Clubhouse mal chegou e já atraiu a atenção de personalidades famosas e criadores de conteúdo. Através dela, o usuário pode criar sua própria sala sobre um assunto específico e trocar informações sobre ele. Os administradores ainda podem chamar outras pessoas para participarem dos debates.

No entanto, vale salientar que os convites do Clubhouse ainda estão restritos. Sendo assim, você terá de esperar a sua vez para poder fazer parte dessa rede. Aliás, somente usuários de Iphone podem baixar o aplicativo na loja da Apple. Mas enquanto a ferramenta não está disponível para todo mundo, já podemos te dar algumas dicas como utilizá-la.

Convites do Clubhouse: como enviar o seu?

Quem ainda não foi convidado para participar do Clubhouse, terá de esperar alguma resolução do desenvolvedor do aplicativo. Isso porque não existe uma previsão para aumento dos usuários por agora. Portanto, essa é uma rede social bastante restrita e que tem aguçado bastante a curiosidade das pessoas.

Mas para aquelas pessoas que já possuem uma conta e querem saber como distribuir os convites dos Clubhouse para seus amigos, basta verificar a tela principal. Você verá um ícone de carta aberta, ao lado do calendário.

Há um número limitado de convites que o usuário pode distribuir. Então escolha os contatos e envie o convite pelo telefone da pessoa, assim como no Whatsapp. Em seguida, a pessoa receberá um SMS, mas você poderá optar por enviar através de outro aplicativo, para avisá-la também.

Assim que o usuário novo for convidado, ele ficará registrado na base do Clubhouse. Quando ele baixar o aplicativo, poderá enfim começar a utilizar o aplicativo e começar a participar dos grupos.

Cada usuário possui o limite de dois convites, porém, a plataforma pode liberar outros com o tempo. Mas vale salientar que os convites feitos não podem ser cancelados, certo? Então, se alguém receber um convite seu por engano, será sorte dela.

Como criar a sua conta no Clubhouse?

Agora que você já sabe tudo sobre os convites do Clubhouse, confira o passo a passo para baixar e começar a enviar os seus áudios aos grupos.

1- Primeiramente, você deve ter um celular com o sistema IOS para conseguir baixar o aplicativo. Caso a resposta seja positiva, veja se você recebeu um convite do Clubhouse de algum dos seus amigos para participar da plataforma;

2- Em seguida, cadastre-se digitando o seu número de celular e clique em “Next”;

3- Você receberá um SMS com uma numeração para inserir na tela. Insira automaticamente, digite o seu nome e sobrenome e avance;

4- Escolha um nome e espere até ter o seu pedido aceito pelo Clubhouse. Mas vale mencionar que você pode baixar o aplicativo mesmo que não tenha recebido um convite ainda.

O aplicativo é bastante intuitivo, ou seja, ao começar a usá-lo você irá inserir uma imagem no avatar, adicionar uma descrição à sua bio e por fim seguir os seus amigos. É possível também seguir outras pessoas interessantes, perfis públicos ou empresas que estejam utilizando a plataforma.

Aliás, você quer conhecer contas incríveis com dicas para utilizar o aplicativo? Então confira essa matéria com os melhores perfis do Clubhouse para você aprender, se inspirar e movimentar os seus grupos.