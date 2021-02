Se você está atento às novidades da internet, já deve ter ouvido falar na nova rede social que tem como foco mensagens de voz. Ela permite criar salas para conversar sobre diversos assuntos e debater sobre eles. Por isso, se você gosta de compartilhar conhecimentos e falar bastante, separamos aqui algumas dicas incríveis dos melhores perfis Clubhouse para você utilizar bem a plataforma.

Porém, vale salientar que a mídia está disponível apenas para convidados. Ou seja, você terá de esperar um convite para ingressar e criar o seu conteúdo. Além disso, somente usuários que possuem o sistema operacional IOS podem utilizar a ferramenta nesse momento e infelizmente não há previsão para lançamento no sistema Android.

Mas se mesmo assim você está curioso para desbravar essa plataforma e quer conhecer os melhores perfis Clubhouse, confira essa matéria até o final. Certamente você terá dicas incríveis nas mãos.

Qual a proposta da plataforma?

O objetivo dos criadores do Clubhouse é estimular conversas online, do tipo podcast, e assim promover o network. O usuário pode criar salas múltiplas e promover diversas discussões interessantes. Elas também podem ser abertas ou fechadas e compartilhadas entre os seus amigos.

De acordo com a ferramenta, o algoritmo mapeia os seus contatos do Facebook e os seleciona de acordo com as suas preferências. Então, você verá salas sobre cinema, tecnologia, música, beleza, entre outros assuntos.

Vale salientar que o Clubhouse possui um potencial imenso para as marcas. Por exemplo, é possível levantar discussões importantes, se aproximar do público e utilizar o áudio de uma forma mais estratégica, dando às empresas uma liberdade de comunicação nunca antes vista. Agora vamos às dicas dos melhores perfis Clubhouse.

Melhores perfis Clubhouse para conhecer

Se você quer aprender o melhor da plataforma, conheça as táticas utilizadas pelos melhores perfis Clubhouse e se inspire neles. Descubra o segredo da plataforma, como fazer network e como evitar a FOMO causada por ela.

André Carvalhal – @carvalhando – um dos melhores perfis Clubhouse

André é escritor, orientador em projetos de marketing, design e entretenimento, consultor e também heavy user do Clubhouse. Para esse usuário, o importante é preencher a bio com todos os detalhes. Insira também links de outras redes sociais para que as pessoas possam te conhecer melhor.

Além disso, é muito importante seguir pessoas que possuem interesses parecidos com os seus. Para ele, o aplicativo tem sido uma ótima chance de se tornar referência em algo, formar grupos de troca de conhecimentos e se conectar com mais pessoas.

Outra questão interessante se refere ao vício no aplicativo e o medo de estar perdendo algo – FOMO. É muito importante ter horário para utilizá-lo e ter a responsabilidade de respeitar esse momento.

Hugo Gloss – @hugogloss

Para o comunicador Hugo Gloss, o Clubhouse representa opiniões e posicionamentos. Segundo ele, há uma democracia na sua utilização e a possibilidade de iniciar debates com pessoas com pensamentos distintos.

E o mais bacana, segundo ele, é que as pessoas podem acessar salas com pessoas que possuem comportamentos diferentes. Então, sem dúvidas, o aplicativo é ótimo para trocar ideias.

Lelê Saddi -@lelesaddi

Já Lelê Sadi entende a plataforma como algo que veio para conquistar nossa atenção. A partir dela é possível se aprofundar em assuntos que estão em alta. Além disso, as interações são intensas e os diálogos podem envolver várias pessoas.

Além disso, é possível absorver muito conhecimento, contribuir com os grupos, bem como tirar dúvidas diretamente no grupo. Uma dica que ela dá é que ao abrir a sua sala, pense no conteúdo e como seus conhecimentos profissionais podem agregar a ela.

Por exemplo, se você fala sobre moda, como o que você sabe pode contribuir para o desenrolar da conversa? Enfim, utilize o aplicativo para expandir os conhecimentos, não para autopromoção.

Manu Carvalho – @manucarvalho

A relações públicas Manu Carvalho entende a plataforma como interessante, porém, não se sabe se será uma moda passageira. Então, o que podemos fazer é aproveitar o momento para nos conectarmos com o máximo de pessoas.

Então faça network com gente de dentro e fora do seu nicho e abandone o ego para ter experiências positivas. Não é à toa que Manu está nessa lista de melhores perfis clubhouse.

Luísa Peleja -@luisapeleja

Enfim, a comunicadora Luísa Peleja diz que a plataforma é ótima para gerar conteúdos. Porém, é muito importante também estimular a escuta e ter cuidado na hora de manifestar alguma opinião. Por isso, evite assuntos que você não tem domínio.

Gostou de conhecer as dicas dos melhores perfis Clubhouse? Certamente elas vão te ajudar a desenvolver um conteúdo bacana para os seus diálogos na plataforma.