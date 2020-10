Atlético-MG continua líder do campeonato. Corinthians escapa da zona de rebaixamento, Palmeiras demite treinador e Flamengo encosta ainda mais

Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 16ª rodada

A 16ª rodada do Brasileirão encerrou-se na noite desta sexta-feira (16) mexendo ainda mais com a classificação do campeonato.

Na parte de cima, tudo igual. Dessa maneira, Galo, Inter e Flamengo seguem colados com o intuito de buscar a liderança.

O Corinthians escapou da zona de rebaixamento. Entretanto, ainda está ameaçado e precisa garantir pontos daqui pra frente com a finalidade de subir na tabela.

Como fica a tabela do Brasileirão?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Atlético-MG tropeçou esta semana. A equipe mineira ficou no 1 a 1 contra o Fluminense. Contudo, ainda segue na liderança.

Com trinta e um pontos, o Galo ainda possui o saldo necessário para garantir o trono por mais uma rodada.

Internacional fez a lição de casa e goleou o Sport por 5 a 3, igualando-se ao clube mineiro na pontuação. Entretanto, ainda permanece na vice-liderança.

Já o Flamengo também ficou no empate. O placar de 1 a 1 contra o Bragantino não era o esperado, principalmente porque o clube da Gávea poderia ter assumido a liderança com folga. Assim, a soma de pontos é a mesma dos times à sua frente: trinta e um.

A semana foi difícil para o Palmeiras. Além de perder por 3 a 1 em casa para o Coritiba, a diretoria surpreendentemente decidiu demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo. A equipe verde está em 7º, com vinte e dois pontos.

Por outro lado, o Corinthians comemorou. Depois de chegar à zona de rebaixamento na rodada passada, o Timão venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e subiu para 14º lugar, com dezoito pontos, salvo a presença de Vagner Mancini no comando.

Ademais, o Santos foi superado pelo Atlético Goianiense. Por 1 a 0, o clube visitante garantiu os três pontos e continua subindo na classificação, agora em 9º com vinte e um pontos. O Peixe está em 6º, com vinte e quatro.

São Paulo, Vasco, Fortaleza e Ceará não jogaram esta rodada devido à partida pela Copa do Brasil entre Fortaleza e São Paulo.

Confira a classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Atlético-MG – 31 pontos

2 Internacional – 31 pontos

3 Flamengo– 31 pontos

4 São Paulo – 26 pontos

5 Fluminense – 25 pontos

6 Santos – 24 pontos

7 Palmeiras – 22 pontos

8 Fortaleza – 21 pontos

9 Atlético Goianiense– 21 pontos

10 Sport – 20 pontos

11 Grêmio – 20 pontos

12 Vasco – 18 pontos

13 Ceará – 18 pontos

14 Corinthians – 18 pontos

15 Botafogo – 18 pontos

16 Bahia– 16 pontos

17 Coritiba– 16 pontos

18 Athletico-PR – 15 pontos

19 Bragantino – 13 pontos

20 Goiás – 10 pontos

Jogos da 17ª rodada do Brasileirão

Ademais, a próxima rodada acontece neste fim de semana, começando no sábado (17) e seguindo até a segunda (19).

No sábado:

Fluminense x Ceará – 19h

Coritiba x Santos – 19h

Atlético-GO x Athletico-PR – 19h

São Paulo x Grêmio – 21h

No domingo:

Corinthians x Flamengo – 16h

Internacional x Vasco – 18h15

Bragantino x Sport – 20h30

Fortaleza x Palmeiras – 20h30

Na segunda:

Botafogo x Goiás – 20h

Bahia x Atlético-MG – 20h