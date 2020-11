Corinthians e Grêmio se enfrentam no Brasileirão, veja onde assistir

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), às 20h30, na Neo Química Arena, em partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de dois jogos sem vencer, o Timão está na 14ª posição e já começa a se aproximar da zona da degola, novamente. Já os gaúchos engataram a quarta vitória no Brasileirão, e caso vença hoje, podem assumir a quinta colocação do campeonato. Veja onde assistir o confronto entre Corinthians e Grêmio.

Onde assistir Corinthians e Grêmio

A partida não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor de Corinthians e Grêmio pode assistir no SporTV e Premiere, que exibem a partida na TV fechada. Everaldo Marques narra o duelo, mas com comentários de Paulo Nunes e Maurício Noriega.

Corinthians registra três casos de Covid-19

O Timão enfrenta o Grêmio com três desfalques devido à pandemia de Covid-19. Jemerson, Jô e Mateus Vital testaram positivo para a doença e estão fora da partida. O meia e o atacante já estavam de quarentena, mas a recente contratação do clube, o zagueiro Jemerson, foi diagnosticado nesta sexta (20).

De acordo com o protocolo do Alvinegro, os três atletas retornam aos treinamentos depois de dez dias de quarentena se seguirem assintomáticos. No entanto, caso ocorra algum sintoma, o prazo se estende para 14 dias.

Jô e Vital estão afastados desde o dia 13, e por isso, têm chances de voltarem aos treinos já na próxima semana.

Por outro lado, o Grêmio não registou nenhum caso positivo do vírus, mas terá desfalques de Alisson, Maicon, Paulo Miranda e Leonardo, que estão lesionados.

Escalação de Corinthians e Grêmio

Corinthians

GOL – Cássio;

DEF: Fábio Santos, Gil, Marllon e Fagner;

MEI – Gabriel, Cantillo, Luan, Jonathan Cafú e Otero;

ATA – Davó.

Grêmio

GOL – Paulo Victor

DEF – Cortez, Kannemann, Rodrigues e Orejuela;

MEI – Thaciano, Lucas Silva, Isaque, Luiz Fernando e Ferreira;

ATA – Churín.