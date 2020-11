Corinthians x Atlético MG duelam no Brasileirão; veja onde assistir

Corinthians e Atlético-MG duelam neste sábado (14), às 19h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 11º no campeonato, o Timão está há três jogos sem perder e busca vitória para subir à parte de cima da tabela. Saiba onde assistir Corinthians x Atlético MG.

Já o Galo, tem um objetivo diferente. Em segundo lugar, a equipe de Sampaoli busca a liderança do campeonato – os mineiros estão há um ponto do líder Internacional.

Onde assistir Corinthians x Atlético MG

A partida entre Corinthians x Atlético MG não terá transmissão na TV aberta. No entanto, o Premiere exibe na TV fechada, a partir das 18h15, com narração de Everaldo Marques, mas comentários de Maurício Noriega e Fábio Júnior.

O torcedor que quiser, também pode assistir Corinthians x Atlético MG pela internet.

Tabu no duelo

O Corinthians jamais perdeu para o Galo, na Neo Química Arena. Ao todo, são sete jogos, com quatro vitórias do Timão , mas com três empates.

A última derrota do time do Parque São Jorge para o Atlético, em casa, ocorreu em 2013, no então Estádio do Pacaembu.

Escalações de Corinthians x Atlético MG

Corinthians:

Cássio, Fagner, Marllon, Gil, Lucas Piton; Gabriel; Ramiro, Cantillo, Ederson (Camacho ou Everaldo), Luan; Davó. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG:

Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Matías Zaracho e Hyoran (Nathan); Keno, Vargas e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

Por conta das eleições neste domingo, todos os jogos da rodada acontecem então no sábado e segunda-feira. No entanto, a próxima rodada acontece no próximo fim de semana, visto que no meio da semana tem jogos da Copa do Brasil.