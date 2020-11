Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 20ª rodada

A 20ª rodada do Brasileirão, início do segundo turno, encerrou-se na noite deste domingo (08), com goleada, empates e estreia de técnico com vitória. Ademais, confira como fica a classificação do Brasileirão.

Em duelo inegavelmente importante na parte de cima da tabela, o Atlético-MG superou o Flamengo, conquistando a vice-liderança do Brasileirão. Enquanto isso, o Corinthians sobe na tabela, afastando totalmente o fantasma do rebaixamento.

Como fica a tabela do Brasileirão?

No primeiro dia de confrontos, o São Paulo venceu o Goiás por 2 a 1 jogando em casa, no Morumbi. A equipe tricolor continua em 4º, com trinta e três pontos, mas é válido lembrar que tem dois jogos a menos.

O Corinthians vem conseguindo se recuperar no campeonato depois do susto de chegar até a zona de rebaixamento. Neste sábado (07), empatou com o Atlético-GO em 1 a 1. Assim, está em 10º, com vinte e cinco pontos acumulados.

No duelo entre possíveis candidatos para levantar a taça, o Atlético-MG recebeu o Flamengo com uma goleada de 4 a 0 no Mineirão. Dessa forma, pula para a vice-liderança, agora com trinta e cinco pontos. A equipe carioca cai para 3º, mas com a mesma pontuação do Galo.

Por outro lado, o Internacional ficou no empate com o Coritiba neste domingo. Por 2 a 2, o time gaúcho perdeu a chance de ampliar a diferença, que agora é, surpreendentemente, de apenas um ponto.

No duelo entre técnico portugueses, o Palmeiras levou a melhor. Abel Ferreira, estreante no futebol brasileiro, venceu o carioca por 1 a 0. Todavia, ocupa a 6ª posição, com trinta e um pontos.

Já o Santos não foi tão bem assim e ficou no empate em 1 a 1 com o Bragantino. Léo Ortiz, jogador do time da casa, fez os dois gols da partida. O Peixe está em 7º, com trinta e um.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 36 pontos

2 Atlético-MG – 35 pontos

3 Flamengo – 35 pontos

4 São Paulo – 33 pontos

5 Fluminense – 32 pontos

6 Palmeiras – 31 pontos

7 Santos – 31 pontos

8 Grêmio – 30 pontos

9 Sport– 25 pontos

10 Corinthians – 25 pontos

11 Fortaleza – 24 pontos

12 Ceará – 24 pontos

13 Atlético Goianiense – 23 pontos

14 Bahia – 22 pontos

15 Coritiba – 20 pontos

16 Bragantino – 20 pontos

17 Botafogo – 20 pontos

18 Vasco – 19 pontos

19 Athletico-PR – 19 pontos

20 Goiás – 12 pontos

Jogos da 21ª rodada do Brasileirão

Mesmo com os jogos internacionais acontecendo, o campeonato não para. Todos os vinte times jogam no final de semana, com partidas no sábado (14) e na segunda (08).

Ademais, veja todos os confrontos que prometem bagunçar ainda mais a classificação do Brasileirão.

No sábado (14):

Santos x Internacional – 16h30

Sport x Vasco – 16h30

Goiás x Athletico-PR – 17h

Corinthians x Atlético-MG – 19h

Grêmio x Ceará – 19h

Fortaleza x São Paulo – 19h

Flamengo x Atlético Goianiense – 21h30

Palmeiras x Fluminense – 21h30

Na segunda (16):

Coritiba x Bahia – 18h

Botafogo x Bragantino – 20h