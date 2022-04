Corpus Christi é feriado nacional ou ponto facultativo em 2022

Em 2022, o dia de Corpus Christi vai cair em 16 de junho. A data é uma comemoração religiosa sobre a instituição da Eucaristia, e ela é celebrada sempre na segunda quinta-feira depois do Domingo de Pentecostes. Mas uma dúvida que costuma surgir é se Corpus Christi é feriado nacional ou ponto facultativo. Saiba mais sobre a data e suas tradições.

Corpus Christi é feriado nacional?

Apesar de sua importância religiosa, o dia de Corpus Christi não é feriado nacional. A data costuma ser determinada como ponto facultativo, que é uma data opcional, ou seja, em que fica a cargo da empresa ou instituição decidir se será um dia de descanso. Em 2022, a celebração vai cair no dia 16 de junho, e continua na mesma classificação, segundo o calendário disponibilizado pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021.

No entanto, os municípios também têm autonomia para definir se Corpus Christi será feriado em determinada cidade. Por exemplo, a capital paulista costuma estabelecer a data como feriado municipal. Mas, em relação ao ano de 2022, não haverá o feriado, por ele ter sido antecipado em 2021 como uma das medidas da prefeitura para conter o avanço da pandemia de covid-19 na época.

O que se comemora em Corpus Christi?

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional, mas carrega grande importância para a Igreja Católica, sendo também celebrado em algumas igrejas anglicanas e luteranas. A festa religiosa foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes. Essa data tem como objetivo comemorar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ritual sagrado instituído por Jesus durante a realização da Última Ceia.

Mas o surgimento da data da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo se deu quando a Igreja Católica viu a necessidade das pessoas sentirem a presença real de Cristo. Entre as possíveis origens do dia de Corpus Christi, está a história de um sacerdote chamado Pedro de Praga, que vivia angustiado em questionamento sobre a presença de Cristo no pão consagrado. Com isso, ele decidiu ir em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma, para pedir o dom da fé. Passando por Bolsena, na Itália, enquanto era celebrada a Santa Missa, a dúvida surgiu novamente.

No entanto, na hora da Consagração, a resposta lhe veio em forma de milagre: a hóstia branca transformou-se em carne viva, respingando sangue, manchando o corporal, o sanguíneo e a toalha do altar. Diante disso, a pedido do Papa Urbano IV, os objetos milagrosos foram para Oviedo, na Espanha, em solene procissão, que foi a primeira com sinais de Eucaristia.

Corpus Christi no Brasil

No Brasil, o dia de Corpus Christi é feriado municipal em diversas cidades. Em função da grande tradição católica no país, há diversas práticas que foram consolidadas nessa celebração religiosa. Uma delas é a procissão realizada nas ruas, onde as pessoas podem testemunhar e adorar a representação do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Além disso, alguns municípios costumam realizar a produção de tapetes, representando símbolos e cenas importantes da fé católica. Eles são confeccionados nas ruas, a partir do uso de diversos produtos, como, por exemplo, serragem, areia, flores e borra de café.

Próximos feriados nacionais em 2022

De acordo com a portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. Entre eles, o dia de Corpus Christi não é feriado, e sim ponto facultativo. Confira quando serão os próximos dias de descanso em 2022.

21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Acesse também:

Aprenda a oração de Corpus Christi e conheça a história do dia