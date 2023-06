Corpus Christi é uma observância cristã que honra a Santa Eucaristia, e também é conhecida como a Festa do Santíssimo Corpo de Cristo.

Corpus Christi e o Natal são datas cristãs muito importantes, mas enquanto as famílias sempre se reúnem em 25 de dezembro, a outra celebração muda drasticamente a cada ano em nossos calendários. Mas por que o feriado de Corpus Christi não tem data fixa?

O que é Corpus Christi e quando é comemorado no Brasil?

O feriado de Corpus Christi sempre cai em um dia diferente a cada ano, mas descobrir a data é fácil: basta contar 60 dias depois do Domingo de Páscoa. O dia sempre cai em uma quinta-feira, isso porque a Última Ceia também aconteceu neste dia da semana. Outra data importante a ser lembrada é o Domingo da Trindade, sempre na semana anterior a Corpus Christi.

Portanto, embora não tenha um dia certo, o dia em que cai o feriado de Corpus Christi tem uma lógica, assim como acontece com a Páscoa, conforme determinou a Igreja Católica.

No Brasil, Corpus Christi é uma celebração católica para a Eucaristia: a presença simbólica do Corpo de Cristo na hóstia consagrada.

A Eucaristia é um sacramento onde o sangue e o corpo de Cristo são consagrados para serem compartilhados entre os fiéis que assistem à missa. Seu principal objetivo é lembrar o corpo e o sangue de Cristo por meio do Santíssimo Sacramento. Isto é, para os católicos, um símbolo de reconciliação.

Veja as datas de Corpus Christi nos próximos anos:

Quinta-feira, 8 de junho 2023

Quinta-feira, 30 de junho 2024

Quinta-feira 19 de junho 2025

Quinta-feira 4 de junho 2026

Quinta-feira 27 de junho 2027

História de Corpus Christi

O surgimento do Corpus Christi como festa cristã não aconteceu até a segunda metade do século XIII com os esforços de uma freira chamada Juliana de Liège.

Desde a infância, Juliana afirmava que Deus lhe dizia que deveria haver um dia de festa para a Eucaristia e, eventualmente, ela fez uma petição ao Bispo de Liège. Naquela época, os bispos podiam ordenar festas em suas dioceses locais. O bispo concordou com a festa e convocou um sínodo em 1246 e ordenou que uma celebração de Corpus Christi fosse realizada anualmente.

A celebração de Corpus Christi só começou a se espalhar depois que Juliana e o bispo morreram. Em 1264, o Papa Urbano IV emitiu a bula papal Transiturus na qual o Corpus Christi foi feito uma festa em todo o Rito Latino. Ele o fixou para a quinta-feira após a “oitava” de Pentecostes, quando apenas celebrações designadas ou festas especiais eram abençoadas. Esta festa é celebrada numa quinta-feira em memória da instituição da Eucaristia (a última ceia) que se celebra na Quinta-feira Santa, véspera da morte de Jesus na Cruz.

Corpus Christi é principalmente uma festa católica romana, mas também é reconhecida no calendário de algumas igrejas anglicanas, principalmente a Igreja da Inglaterra. Também é comemorado por alguns cristãos ortodoxos de rito ocidental. Em muitas partes da Europa medieval, Corpus Christi era uma época popular para a apresentação de peças de mistério.

Junto com a Quaresma, Advento, Páscoa, Pentecostes e Natal, os Bispos Católicos Romanos têm o dever de estar presentes em suas catedrais no Corpus Christi.

A festa de Corpus Christi dá origem, em muitos lugares, a uma procissão, durante a qual o padre leva a Eucaristia, exposta num receptáculo especial (denominado “ostensório”), no meio de ruas e praças outrora ricamente enfeitadas com cortinas e guirlandas. O Santíssimo Sacramento é abrigado sob um dossel.

