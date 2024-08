De que material é feita a caixa preta do avião e por que laranja?

Quando um avião cai, os investigadores recuperam a “caixa preta” para determinar a causa. Para suportar o impacto do acidente, fogo e água, a caixa precisa ser virtualmente indestrutível. Então, de que é feita a caixa preta que lhe permite sobreviver até aos acidentes mais graves?

O que são as caixas pretas?

As aeronaves são equipadas com duas "caixas pretas" que registram informações sobre um voo. No caso de um incidente ou acidente com uma aeronave, os investigadores usam os dados das caixas pretas para reconstruir os eventos que levaram ao evento.

Uma das caixas pretas, o Cockpit Voice Recorder (CVR), registra transmissões de rádio e sons, enquanto a outra, o Flight Data Recorder (FDR), monitora parâmetros como altitude, velocidade do ar e direção.

Ambos os gravadores são normalmente instalados na cauda do avião, a parte mais resistente a acidentes, e assim como evitar que o cenário aconteça novamente.

De que material é feita a caixa preta?

As caixas pretas de avião são feitas de aço inoxidável ou titânio. O material suporta alta velocidade de impacto e temperaturas de até 1.100 graus C por pelo menos 30 minutos.

Os gravadores internos são envoltos em uma fina camada de alumínio e uma camada de isolamento de alta temperatura.

Outra curiosidade é que, embora popularmente conhecidas como "caixas pretas", esses equipamentos de aço são pintados de laranja de alta visibilidade para que possam ser mais facilmente localizadas em um local de acidente.