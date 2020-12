Dia de Nossa Senhora da Conceição em Recife, veja o que vai funcionar

Dia 8 de dezembro é feriado de Nossa Senhora Conceição na cidade de Recife. A data é municipal. Por conta do dia festivo, alguns horários de funcionamento vão estar diferentes. Por exemplo, agências bancárias não abrem na capital e shoppings e mercados públicos seguem horários próprios na Região Metropolitana. Confira o que funcionará na terça-feira.

Comércio – Dia de Nossa Senhora da Conceição

Segundo a Convenção Coletiva de Trabalho, as lojas do Centro do Recife e dos demais bairros têm abertura facultativa, das 9h às 17h. Ou seja, a decisão fica a critério do estabelecimento.

Além disso, todos os shoppings do município também estarão funcionado, com lojas, lazer e alimentação abertos. Apenas alguns vão variar o horário de abertura e fechamento.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saúde

Cinco Upinhas devem funcionar em regime de plantão para atender pequenas urgências da atenção básica. São elas:

Upinha Governador Eduardo Campos (Bomba do Hemetério)

Upinha Dr. Moacyr André Gomes (Morro da Conceição)

Upinha Vila Arraes (Várzea)

Upinha Prof. Dr. Hélio Mendonça (Córrego do Jenipapo)

Upinha Profª Drª Fernanda Wanderley (Linha do Tiro)

As demais se manterão fechadas no hoje (7) e no dia de amanhã (8). Na quarta-feira (9), o atendimento será retomado normalmente. As policlínicas Amaury Coutinho (Campina do Barreto), Agamenon Magalhães (Afogados), Barros Lima (Casa Amarela), Arnaldo Marques (Ibura) e o Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira) também estarão abertas amanhã.

Maternidade

O Hospital da Mulher do Recife Drª Mercês Pontes Cunha, no Curado, tem funcionamento normal para a realização de partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. As maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura) funcionam normalmente durante o feriado.

Outros órgãos públicos – Dia de Nossa Senhora da Conceição

Alguns serviços públicos não vão funcionar amanhã, por exemplo as unidades do Detran, do Procon, hospital veterinário municipal. Os serviços de assistência social feitos na Central de Cadastro Único (CadÚnico), nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua e nos Centros de Referência em Assistência Social e Especializados em Assistência Social, também não funcionam amanhã. O Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBT do Recife também não vão funcionar. Todos retornam as atividades normalmente no dia 9.

A única exceção é o Abrigo Noturno Irmã Dulce, além de casas de acolhimento institucional e equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua. O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, permanece com entrega diária de quentinhas para a população em situação de rua.

Os Compaz Eduardo Campos, Ariano Suassuna, Miguel Arraes e Dom Helder Câmara, além das bibliotecas municipais de Afogados e Casa Amarela fecham na segunda (7) e na terça (8). O funcionamento volta ao normal na quarta-feira (9).

Mercados e feiras públicas

Os mercados e férias vão trabalhar em horário reduzido em Recife, das 6h às 13h na terça-feira (8). Normalmente, seriam 6h às 18h. Mas a abertura de cada box depende de cada permissionário, de acordo com a prefeitura.

Parques

Foto: Prefeitura de RecifeOs parques da cidade ficam abertos normalmente hoje e amanhã, durante o feriado. Incluindo o Jardim Botânico da cidade, que vai abrir dia 8 das 9h às 15h, com entrada gratuita. Às segundas-feiras, o local fica fechado para manutenção. A Ciclofaixa não vai ser montada na segunda (7) nem na terça (8), já que o funcionamento só ocorre aos domingos e em feriados nacionais. Amanhã só é feriado na grande Recife.