Dia primeiro de maio é feriado de quê no Brasil?

Entrada do Estádio 1º de Maio na cidade de Braga, Portugal(Joseolgon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Entenda o primeiro de maio: saiba tudo sobre o feriado, bem como sua importância para a sociedade e a origem da data no Brasil e no mundo

O primeiro de maio é um feriado nacional no Brasil e em diversos outros países ao redor do mundo – mas qual é o significado por trás dessa data? Em 2023, a data cai em uma segunda-feira.

Qual o feriado do dia Primeiro de Maio?

O Dia do Trabalhador, também conhecido como Dia Internacional dos Trabalhadores, celebra o Dia do Trabalhador. Nesse ano, o dia 1º de maio cairá em uma segunda-feira, o que significa que você pode aproveitar para passar um fim de semana prolongado no início do novo mês.

O dia 1º de maio é feriado em mais de 80 países ao redor do mundo.

A origem da data remonta ao final do século XIX. Um dos eventos mais marcantes ficou conhecido como “Revolta de Haymarket”, ocorrido em 1886, nos Estados Unidos, quando uma greve geral reivindicou a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. A manifestação começou no dia primeiro de maio, porém dias depois, em 4 de maio, culminou em um confronto com a polícia e resultou na morte de várias pessoas, como registra a Enciclopédia Britânica.

Em 1889, durante um congresso realizado em Paris pela Segunda Internacional, organização que reunia partidos e sindicatos socialistas e trabalhistas de diversos países, foi instituída a data de primeiro de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Essa escolha foi feita em homenagem à Revolta de Haymarket e como forma de lembrar a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, como retoma o jornal internacional Le Monde Diplomatique.

Desde então, o Dia Internacional dos Trabalhadores é comemorado em diversos países ao redor do mundo, com desfiles, manifestações e eventos.

É feriado ou ponto facultativo?

O Dia do Trabalhador foi reconhecido como feriado nacional no Brasil em 1925, pelo então presidente Artur Bernardes, por meio do decreto Nº 4.859. Para 2023, o feriado foi confirmado pela Portaria nº 11.090.

Embora tenha sido instituído por Bernardes no Brasil, o primeiro de maio também ficou marcado nacionalmente devido ao fato de que, também nesta data, porém em 1943, foi aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Próximos feriados nacionais

Ainda há 5 feriados nacionais até o final de 2023, confirmados pela Portaria nº 11.090, publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de dezembro de 2022. São eles:

1 - Independência do Brasil - 7 de setembro (quinta-feira)

2 - Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) - 12 de outubro (quinta-feira)

3 - Finados - 2 de novembro (quinta-feira)

4 - Proclamação da República - 15 de novembro (quarta-feira)

5 - Natal - 25 de dezembro (segunda-feira)

Para ficar sempre bem informado sobre assuntos de interesse nacional, continue acompanhando as notícias no DCI.