Em 2023, primeiro de maio é feriado ou ponto facultativo?

O primeiro de maio, data do Dia do Trabalho, é uma data comemorativa mundial

Todos os anos, no dia 1º de maio, celebra-se o Dia do Trabalhador, uma data comemorativa que homenageia todos os trabalhadores brasileiros. Neste ano de 2023, muitos questionam se a data será considerada um feriado nacional ou apenas facultativo.

Primeiro de maio é feriado?

Dia 1º de maio é um feriado nacional no Brasil, garantido por lei. A data marca a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no Brasil, que foi promulgada pela Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Desde abril de 1949, conforme a Lei nº 662, o 1º de maio é celebrado como feriado nacional em todo o território brasileiro. Nesse dia, é comum que sindicatos, centrais sindicais e demais entidades representativas dos trabalhadores promovam eventos, manifestações e discussões acerca dos direitos e das conquistas dos trabalhadores, assim como das pautas relevantes para a classe trabalhadora.

Com essa informação em mãos, é importante lembrar que os trabalhadores podem usufruir deste dia de descanso sem preocupações, já que a data é assegurada por lei como um feriado nacional.

Quais são os feriados nacionais 2023?

Os feriados nacionais são sempre muito aguardados pelos brasileiros, que aproveitam esses dias para descansar, viajar e passar momentos de lazer com a família e amigos. Em 2023, teremos 9 feriados nacionais. Confira a lista abaixo:

1. Confraternização Universal (Ano Novo) - 1º de janeiro (domingo)

Comemorado mundialmente, o Ano Novo marca a passagem de um ano para o próximo e, comumente, é voltado para celebrar a renovação das esperanças e dos sonhos para o futuro.

2. Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) - 7 de abril (sexta-feira)

Feriado religioso, a Sexta-feira Santa relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. É um dia de reflexão para os cristãos e de respeito ao sacrifício de Jesus.

3. Tiradentes - 21 de abril (sexta-feira)

Homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, um movimento revolucionário que reforçou a motivação pela independência do Brasil em relação a Portugal. Tiradentes foi enforcado pela Coroa portuguesa em 21 de abril de 1792.

4. Dia do Trabalho - 1º de maio (segunda-feira)

Comemorado em diversos países, o Dia do Trabalho celebra os avanços e conquistas dos trabalhadores ao longo da história. No Brasil, a data também marca a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943.

5. Independência do Brasil - 7 de setembro (quinta-feira)

Celebra a declaração de independência do Brasil em relação a Portugal, realizada pelo então príncipe regente Dom Pedro I em 1822.

6. Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) - 12 de outubro (quinta-feira)

A data homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e celebra a aparição da imagem da santa no Rio Paraíba do Sul, em 1717.

7. Finados - 2 de novembro (quinta-feira)

Dedicado à lembrança e à oração pelos entes queridos que já faleceram. É uma data de reflexão e respeito à memória dos que partiram.

8. Proclamação da República - 15 de novembro (quarta-feira)

Comemora a Proclamação da República do Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, quando Marechal Deodoro da Fonseca liderou um movimento que depôs o imperador Dom Pedro II e instituiu o regime republicano no país.

9. Natal - 25 de dezembro (segunda-feira)

Feriado cristão que celebra o nascimento de Jesus Cristo, é comemorada em vários lugares do mundo e é marcada pela troca de presentes, reuniões familiares e celebrações religiosas.

Todos os feriados foram formalizados pela Portaria nº 11.090, publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de dezembro de 2022.

