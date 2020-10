O aplicativo pode ser uma alternativa para quem não tem a cédula eleitoral em mãos, mas ainda é preciso levar um documento original com foto no dia da votação.

Eleições 2020: conheça as vantagens do aplicativo e-título

Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 20 milhões de downloads do aplicativo e-título já foram feitos. O titulo virtual pode substituir a tradicional cédula de eleitor no dia de votação. Contudo, o aplicativo conta com outras funções, que vão ajudar o cidadão em 2020, confira quais são.

E-título substitui cédula de eleitor?

O e-título pode ser usado como alternativa à cédula eleitoral, mas ainda é preciso levar algum documento de identificação, como carteira de motorista, identidade, carteira de trabalho ou passaporte. Essa necessidade se deve ao fato de que o aplicativo não conta com a foto do eleitor. Em sua primeira versão, o documento digital continha a imagem do cidadão, mas depois Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a foto foi retirada. Além disso, a nova versão exige uma senha para maior segurança dos usuários.

Outras vantagens do e-título

Além dos dados pessoais, o aplicativo traz informações que a cédula não contém, como a sessão e zona eleitoral e o endereço de votação. É possível se cadastrar como mesário voluntário pelo e-título, consultar débitos com a Justiça e emitir guias de pagamentos. Também está liberado fazer a justificativa de voto, em caso de ausência, pelo aplicativo, sem sair de casa.

De acordo com o TSE, desde que o aplicativo foi lançado, em dezembro de 2017, ele gerou uma economia de mais de R$ 1 milhão à Justiça Eleitoral, já que houve uma redução na quantidade de impressões do documento e de Certidões de Quitação Eleitoral. O que também é uma economia ao eleitor, que não precisa fazer a impressão de seu título em papel.

Como obter?

Para obter o aplicativo só é necessário baixa-lo, ele está disponível para os sistemas Android e IOS. Depois de fazer o download, é preciso colocar número do seu título eleitoral ou o CPF, o nome, os nomes da mãe e do pai e a data de nascimento e criar uma senha de acesso para concluir o cadastro e usar o aplicativo.