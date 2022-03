Eleições 2022: não votei na eleição passada, o que fazer?

Com as eleições de 2022 chegando, é necessário que aqueles que desejam votar tenham emitido o título de eleitor ou regularizado sua situação até o dia 4 de maio. Essa quitação é essencial para aqueles que, por exemplo, não votaram nas últimas eleições e deixaram de justificar a ausência dentro do prazo. Saiba o que fazer caso não votei na eleição passada.

Não votei na eleição passada, o que fazer

Aqueles que deixam de votar na eleição e não regularizam sua situação ficam em débito com a Justiça Eleitoral. Dessa forma, a pessoa fica impedida de: adquirir passaporte ou carteira de identidade; fazer parte de concorrência pública ou administrativa em qualquer instituição; pedir empréstimos; receber salário de entidades públicas ou assistidas pelo governo; reivindicar documentos que necessitem da quitação eleitoral; renovar matrícula em qualquer instituição de ensino pública ou fiscalizada pelo governo; e se inscrever em concursos públicos ou tomar posse de cargos públicos.

Para aqueles que não votaram na eleição passada e também não justificaram a ausência dentro do prazo necessário, o período para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral se encerra no dia 4 de maio. A data é estipulada a partir da Lei das Eleições, que determina que o fechamento do Cadastro Eleitoral deve ocorrer sempre 150 dias antes de cada pleito. Confira abaixo o passo a passo do que fazer caso não tenha votado na eleição passada:

Acesse o site do TSE

Entre na página “Eleitor e eleições” e, em seguida, clique em “Quitação de multas”

Desça a barra de rolagem, preencha seus dados pessoais e consulte se você possui algum débito eleitoral

Caso tenha, é necessário emitir a Guia de Recolhimento da União e pagar a multa no Banco do Brasil, por meio de uma agência ou aplicativo

Aguarde a identificação do pagamento pela Justiça Eleitoral e o registro na inscrição pela zona eleitoral onde for inscrito

Para estar com a situação eleitoral regularizada, é necessário estar com o voto em dia, ter justificado as ausências e atendido às convocações da Justiça Eleitoral (para trabalhar como mesário, por exemplo), ou ter pago as multas solicitadas. Também é possível consultar a sua quitação por meio do aplicativo e-título, disponível para dispositivos com o sistema Android ou iOS.

Quando será a eleição de 2022?

Segundo o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno das eleições de 2022 será no dia 2 de outubro, enquanto o segundo ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Dessa forma, a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o país. Em Manaus, por exemplo, os eleitores poderão votar entre as 7h e as 16h. Já em Fernando de Noronha, a eleição será realizada entre das 9h às 18h.

Os cargos que serão disputados nas eleições de 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

