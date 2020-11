Eleições nos EUA: brasileiro não está sabendo lidar com os votos de papel

Eleições nos EUA– A disputa eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden gerou alvoroço nas redes sociais. Apesar de ser um dos eventos democráticos mais esperados no mundo inteiro, há adversidades: o sistema eleitoral é complexo, a disputa está acirrada e o resultado está demorando para sair.

Desde terça-feira, dia 03, esse ecossistema aflorou o senso de humor dos internautas e culminou numa onda de memes. O principal motivo de espanto é a demora na apuração dos votos das Eleições nos EUA, já que no Brasil ela é realizada rapidamente graças à urna eletrônica, que faz com que o resultado seja divulgado no mesmo dia em que os eleitores votam.

Enquanto ainda faltam os resultados de quatro estados-chave (Geórgia, Arizona, Nevada e Pensilvânia), os memes continuam agitando a Internet. O Jornal DCI reuniu os principais:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pra quem ainda não entendeu a eleição estadunidense: Cada voto vai para um colégio eleitoral. Esses colégios eleitorais são transformados em sabonetes e colocados numa enorme banheira do Gugu. O candidato que pegar mais sabonetes vence. — maumau (@MaurilioBarbosa) November 3, 2020

Lista de instituições brasileiras com sistemas eleitorais melhores do que os EUA: – Paredão de BBB

– Apuração das escolas de samba

– Eleição do DCE

– Enquete de fofoca de programa da tarde na TV — Terapeuta Marquinhos (@Lelliiss) November 4, 2020

🚨 Imagens ao vivo da apuração dos votos via correio na Pensilvânia. #ElectionDay pic.twitter.com/bpmliCYO58 — Daniel (@leittedaniel) November 4, 2020

Furacão atinge os Estados Unidos e espalha todos os papéis. TRE anuncia que vai recolher tudo e vai recontar os votos do início pic.twitter.com/pzhIBBicq2 — TV Maresol / Metró (@TVMaresol) November 4, 2020

Eleições nos EUA: Como funciona?

Primeiramente, acontecem as primárias, no primeiro semestre do ano. Nesse momento, cada estado elege delegados, conforme o número de habitantes. Dessa forma, estados mais populosos têm mais delegados.

Esses delegados, por sua vez, são representantes de um partido, geralmente Democrata ou Republicano, e vão a uma convenção nacional que acontece no meio do ano.

Na convenção nacional , os partidos selecionam os pré-candidatos à eleição e assim começam as campanhas eleitorais em todo o país.

Quando os eleitores norte-americanos votam, eles na verdade estão decidindo para quem vão entregar os delegados de seus estados. O candidato que conseguir o maior número de delegados fica com todos, é o esquema chamado de ” The winner takes it all.”O modelo só não é adotado nos estados do Maine e de Nebraska, que adotaram o sistema proporcional.

Outro ponto relevante é que o voto nas Eleições dos EUA não é obrigatório, não tendo prejuízo para quem não quiser comparecer. É por isso que os candidatos se mobilizam tanto em suas campanhas para que a população americana compareça no dia da votação.