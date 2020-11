Eleições nos EUA 2020: pesquisa aponta Biden com 264 votos; acompanhe

Diferente das eleições no Brasil, a apuração de votos nos Estados Unidos demora a confirmar o vencedor. Para eleger o novo presidente que ocupará a Casa Branca, é necessário 270 votos no colégio eleitoral. Entretanto, a contagem pode demorar devido a coleta dos votos, que, dependendo do estado, pode ter um prazo maior.

Segundo as projeções da agência de notícias Associated Press (AP), até o momento, o democrata Joe Biden tem 264 votos, contra 214 do republicano Donald Trump.

Dentre os estados que ainda estão apurando os votos, o atual presidente dos EUA lidera na Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia. Biden lidera em Nevada (75% das urnas apuradas), e se de fato vencer neste estado ou qualquer outro restante, conquistará os 6 pontos necessários, tornando-se o novo presidente.

Para vencer, Trump precisaria conquistar Nevada liderado pelo democrata, além dos três em que está na frente, para somar os 56 pontos.

Quando deve terminar a contagem de votos

A contagem oficial divulgada pelos órgãos do governo pode demorar a sair, por isso essas projeções de votos são realizadas, de forma independente, pela imprensa e organizações.

Além disso, alguns estados – Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Nevada e Geórgia – estenderam o prazo para coleta de votos enviados pelos correios, o que, segundo o site FiveThirtyEight, poderia prolongar o resultado final das eleições para presidente nos EUA até a semana seguinte.

Acompanhe a votação das eleições nos EUA