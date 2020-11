Eleições SP 2020: CNN realiza primeiro debate entre Boulos e Covas

Eleições SP 2020 – Nos dias 16 e 17 acontecem os primeiros debates eleitorais do segundo turno, realizados pela emissora CNN Brasil. Os candidatos das cidades de São Paulo, Boulos (PSOL) e Covas (PSBD) vão protagonizar o primeiro debate. No dia 17, os concorrentes do Rio de Janeiro entram em cena pelo mesmo canal.

A CNN Brasil já havia confirmado os debates na quinta-feira (11), caso houvesse segundo turno eleitoral nessas capitais. Como o próximo pleito foi definido, um debate acontecerá esta noite (16) ainda e outro amanhã (17).

Debate covas e Boulos

Hoje, segunda-feira (16) Guilherme Boulos (PSOL) enfrenta Bruno Covas (PSDB) às 20h, horário de Brasília, ao vivo no debate do canal, com mediação da âncora do canal Monalisa Perrone. Ambos disputam o segundo turno da prefeitura da capital paulista.

Onde assistir o debate?

O debate será transmitido pela emissora CNN Brasil, as operadoras Claro/NET, Sky, Oi e Vivo Fibra incluíram o acesso ilimitado à programação da CNN Brasil no canal 577. Contudo, basta outras operadoras também oferecem acesso ao canal. Basta olhar na lista de canais da empresa ou no site da CNN Brasil.

Além disso, embora seja uma emissora de sinal fechado e pago, a CNN Brasil vai transmitir o debate ao vivo pelo site oficial, pelo canal da emissora no YouTube e pelo Twitter.

Segundo turno

O segundo turno eleitoral acontecerá, nos municípios que tiverem, no dia 29 de novembro. O horário de votação segue estendido das 7h às 17h, lembrando que o intervalo entre 7h e 10h é destinado aos eleitores com mais de 60 anos.