Resultado das eleições 2020: capitais que terão segundo turno

Resultado das eleições 2020 – O segundo turno eleitoral vai acontecer no dia 29 de novembro. As cidades, com mais de 200 mil eleitores, que não elegeram seus prefeitos no dia 15, deverão votar novamente para definir o poder executivo. Confira quais são as capitais brasileiras que ainda não decidiram seus representantes executivos na prefeitura.

Confira também o resultado das eleições 2020 completa em todas as capitais brasileiras.

São Paulo – Resultado das eleições 2020

A capital paulista não definiu seu prefeito no primeiro turno. Os candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) foram os mais votados nesse domingo (15) e se enfrentarão daqui duas semanas para definir a prefeitura de São Paulo. Ambos tiveram, respectivamente, 32,85% e 20,24% dos votos válidos.

Rio de Janeiro

No Rio, o cenário também foi definido ainda. Eduardo Paes (DEM) teve 37% dos votos e vai disputar o segundo turno contra o atual prefeito da capital carioca o bispo Marcelo Crivella (Republicanos), que teve 21,9% da porcentagem dos votos válidos neste domingo (15).

Porto Alegre

Embora as pesquisas mostrassem que Manuela D’avila (PCdoB) liderava com folga, a disputa nas urnas foi apertada. O candidato Sebastião Melo (MDB) ficou em primeiro lugar com 31% dos votos, seguido de Manuela com 29%. Ambos se vão se enfrentar no pleito dia 29 de novembro, no segundo turno eleitoral.

Belém

A capital paraense ainda não definiu seu prefeito no domingo (15). Edmilson Rodrigues (PSOL) conquistou 34,22% dos votos e Delegado Federal Eguchi (Patriota), 23,06%. Por isso, a população da cidade deve escolher entre os dois quem assumirá o cargo executivo de Belém.

Vitória – Resultado das eleições 2020

Com 100% das urnas apuradas em Vitória (ES), o resultado apontou que o Delegado Pazolini (Republicanos) conquistou 30,95% dos votos válidos e João Coser (PT), 21,82%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar no segundo turno das eleições 2020 no dia 29 deste mês.

Goiânia

A cidade de Goiânia terá segundo turno no dia 29 de novembro. Após 100% das urnas serem apuradas, o resultado apontou que Maguito Vilela (MDB) conquistou 36,02% dos votos e Vanderlan Cardoso (PSD), 24,67% e se enfrentam no pleito em duas semanas.

Recife

Recife ainda não tem o novo prefeito definido. O resultado das eleições nas urnas foi apertado e indicou que João Campos (PSB) conquistou 29,17% dos votos válidos e Marilia Arraes (PT), 27,95%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar no segundo turno das eleições 2020, no dia 29.

Fortaleza

A capital cearense não definiu o prefeito durante o primeiro turno. O resultado das urnas aponta que Sarto do PDT conquistou 35,72% e Capitão Wagner do Pros, 33,31%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar no segundo turno das eleições 2020. A população terá que decidir entre ambos no dia 29 de novembro.

Manaus – Resultado das eleições 2020

Com uma disputa apertada no primeiro dia de pleito, Manaus terá segundo turno. O resultado apontou que Amazonino Mendes (Podemos) conquistou 23,91% dos votos e David Almeida (Avante) 22,35% e irão estarão nas urnas dia 29.

Outras capitais que terão segundo turno – Resultado das eleições 2020

Além das cidades citadas acima, outras capitais não decidiram o resultado eleitoral neste domingo (15) e terão segundo turno. São elas:

Cuiabá (MT)

Aracajú (SE)

Maceió (AL)

João Pessoa (PB)

Teresina (PI)

São Luiz (MA)

Boa Vista (RR)

Porto Velho (RO)

Rio Branco (AC)

Resultado das eleições 2020: Capitais que já definiram seus prefeitos

Algumas capitais já têm seu prefeito definido, são elas:

Belo Horizonte (MG) – Alexandre Kalil (PSD), com 63,37% dos votos.

Salvador (BA) – Bruno Reis (DEM), com 64,20% dos votos.

Curitiba (PR) – Rafael Greca (DEM), com 59,74% dos votos.

Natal (RN) – Alvaro Dias, com 56,58% dos votos.

Campo Grande (MS) – Marquinhos Trad (PSD), com 52,58% dos votos.

Palmas (TO) – Cinthia Ribeiro (PSDB), com 36,22% dos votos. Palmas não tem 200 mil eleitores, por isso, não há a possibilidade de segundo turno.

Segundo turno

O segundo turno eleitoral acontecerá, nos municípios que tiverem, no dia 29 de novembro. O horário de votação segue estendido das 7h às 17h, lembrando que o intervalo entre 7h e 10h é destinado aos eleitores com mais de 60 anos.