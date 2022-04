Escute a música da Copa do Mundo 2022 ‘Hayya Hayya’ e veja a tradução

No vídeo de 'Hayya Hayya (Better Together)', os cantores Davido, Trinidad Cardona e Aisha são vistos se apresentando entre dunas de areia - Foto: divulgação

A FIFA lançou a primeira música da Copa do Mundo 2022 do Qatar na sexta-feira, 1º de abril. A canção ‘Hayya Hayya (Better Together) é a primeira a ser lançada da trilha sonora oficial de várias músicas do torneio.

Conheça o Mascote da Copa do Mundo 2022 é o La’eeb

Música da Copa do Mundo 2022 – ‘Hayya Hayya’

A música da Copa do Mundo 2022 é interpretada pelos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha. A trilha sonora do torneio apresentará pela primeira vez uma coleção de várias músicas, com artistas internacionais apresentando diversos gêneros musicais de todo o mundo, dando o tom para uma celebração verdadeiramente global.

“Ao reunir vozes das Américas, África e Oriente Médio, esta música simboliza como a música – e o futebol – podem unir o mundo”, disse o diretor comercial da FIFA, Kay Madati. “Como parte da estratégia musical renovada da FIFA, a trilha sonora com várias músicas aproximará os fãs apaixonados do espírito da Copa do Mundo da FIFA como nunca antes.”

Quem é Aisha?

Aisha é uma das cantoras mais conhecidas do Catar, e seu status de celebridade levou a aparições na Assembleia Geral das Nações Unidas e na abertura da Cidade do Festival de Doha.

“Sou abençoada e honrada por existir nestes tempos emocionantes, onde posso testemunhar e fazer parte deste grande marco para o meu país, o Catar”, disse Aisha.

“A mensagem de união e alegria da música ressoou em mim, pois a alegria estava presente conosco durante toda a jornada de fazer essa música”

Quem é Trinidad Cardona?

Trinidad Cardona é uma conhecida cantora americana e personalidade de mídia social. O artista pop nascido no Arizona se estabeleceu em 2017 com o hit viral ‘Jennifer’ antes de alcançar o sucesso global com o single seguinte ‘Dinero’.

“Quando ouvi a música pela primeira vez, fiquei instantaneamente de bom humor”, comentou ele. “É uma celebração, incorpora tudo o que a Copa do Mundo da FIFA representa. Pessoas de todo o mundo se unindo e eu simplesmente amo essa mensagem”.

Quem é Davi?

Davido é compositor e produtor além de cantor. Ele nasceu em Atlanta, EUA, mas foi criado em Laos, Nigéria.

Essa mistura cultural se refletiu em sua música, com algumas de suas canções mais conhecidas, incluindo ‘Don Jazzy’, ‘2 Face Idibia’ e ‘Wande Coal’, estabelecendo-o como um dos artistas mais populares da Nigéria.

Tradução da letra de Hayya Hayya

Hayya, Hayya, Hayya (Sim)

Hayya, Hayya, Ha— (Você sabe o que é)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (Redwood)

Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

( Davido)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—

Eu quero andar a pé em todas as ruas

Eu quero dançar com o mundo aos meus pés Ir a

todas as discotecas e não pular uma batida, eh, eh

eu quero festejar, festa oito dias por semana

Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você agora

Tudo, tudo vai dar certo

Todo amanhã, não importa o que aconteça

Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você agora

Vou ficar, vou ficar por aqui

Todo amanhã, não importa o que aconteça

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que somos melhores juntos

(Yo yo yo, yo ho)

Não quero esperar para sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que somos melhores juntos

( Yo yo yo, yo ho) yo yo, yo ho)

A hora é agora ou nunca

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que é melhor ficarmos juntos

(Yo yo yo, yo ho)

Não quero esperar para sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que nós melhor juntos

(Yo yo yo, yo ho)

A hora é agora ou nunca

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

A vida pode ser para cima e para baixo, mas o que você pode fazer, hein?

Nós navegamos por todo o áspero e suave, sim

Nós temos aquele rock ‘n’ roll, aquele ritmo e blues, sim, sim

Eu nunca fico triste se estou balançando com você

Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você agora

Tudo, tudo vai dar certo

Todo amanhã, não importa o que acontece

Eu prometo, eu prometo, eu prometo a você agora

Vai ser, vou ficar por aqui

Todo amanhã, não importa o que aconteça

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que somos melhores juntos

(Yo yo yo, yo ho)

Don Não quero esperar para sempre

(Yo yo yo, yo ho)

(Você sabe que somos melhores juntos)

(Yo yo yo, yo ho)

A hora é agora ou nunca

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que somos melhores juntos

(Yo yo ei, ei)

Não quero esperar para sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que é melhor ficarmos juntos

(Yo yo yo, yo ho)

A hora é agora ou nunca

Sim, você pode pular em sua própria onda

(Sim, você pode montá-la vida)

Mas toda jornada é melhor

(Quando você tem amor ao seu lado)

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que é melhor ficarmos juntos

(Yo yo yo, yo ho)

Não quero esperar para sempre

(Yo yo yo, yo ho ) )

(Você sabe que somos melhores juntos)

(Yo yo yo, yo ho)

A hora é agora ou nunca

(Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que somos melhores juntos

(Yo yo yo, yo ho)

Não quero esperar para sempre

( Yo yo yo, yo ho)

Você sabe que é melhor juntos

(Yo yo yo, yo ho)

A hora é agora ou nunca

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—