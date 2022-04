Mascote da Copa do Mundo 2022 no Catar é o La’eeb; relembre mascotes

O mês de abril começou com muita emoção no Catar, onde foi sorteada a fase de grupos da Copa do Mundo, que começará em 21 de novembro e terminará em 18 de dezembro. Além disso, o Catar e a FIFA revelaram La’eeb como o mascote oficial da Copa do Mundo 2022™ deste ano.

Mascote da Copa do Mundo 2022 é o La’eeb

O Mascote da Copa do Mundo 2022 é o La’eeb, que do árabe significa jogador super habilidoso. O aventureiro, divertido e curioso La’eeb foi apresentado durante o Sorteio Final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™, que ocorreu no dia 1 de abril em Doha.

Khalid Ali Al Mawlawi, vice-diretor geral de marketing, comunicações e experiência em torneios do Comitê Supremo de Entrega e Legado, disse: mundo. “Ele vem do verso-mascote – um lugar que é indescritível. Encorajamos todos a imaginar como é”. “Temos certeza de que os fãs de todos os lugares vão adorar esse personagem divertido e brincalhão. La’eeb desempenhará um papel vital ao envolver torcedores jovens e velhos na experiência do Catar na Copa do Mundo da FIFA”, acrescentou Al Mawlawi.

Os fãs em breve poderão baixar GIFs e adesivos de La’eeb por meio de uma série de canais de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp e Snapchat. Os protetores de tela e filtros La’eeb também estarão disponíveis para download.

Relembre os mascotes da Copa de 2014 e 2018

O mascote da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 era um tatu brasileiro de três bandas vestindo uma camiseta branca com os dizeres “Brasil 2014”. O tatu brasileiro é encontrado apenas no Brasil e é classificado como uma espécie vulnerável, e a seleção do Fuleco chama a atenção para a grande biodiversidade do Brasil. O nome Fuleco é uma junção das palavras “Futebol” (“Futebol”) e “Ecologia” (“Ecologia”).

Já o mascote da Copa do Mundo da Rússia 2018 era um lobo com um nome que se traduz do russo como o artilheiro. Zabivaka usa shorts vermelhos e uma camiseta azul e branca estampada com as palavras “Rússia 2018”. A combinação de cores é a do time russo, com o mascote sendo escolhido por votação pela internet.

