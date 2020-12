Exame da OAB: mais de 49 mil candidatos farão a prova neste domingo

Exame da OAB – A segunda fase do XXXI Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) será realizada neste domingo (06) para mais de 49 mil candidatos. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a data teve de ser adiada por quatro vezes em 2020.

É o primeiro grande exame nacional presencial ocorrido durante a pandemia e a prova será aplicada com todas as medidas de biossegurança, a fim de evitar contágio da Covid-19.

Exame da OAB e Coronavírus

Pensando em evitar ao máximo a transmissão do coronavírus, a entidade adotou algumas medidas de prevenção durante o exame da OAB: Veja:

Álcool em gel em todas as entradas, corredores, sanitários e salas de aplicação

Termômetro para medir a temperatura nos locais de provas

Máscaras

Distanciamento entre examinandos

Horários

O exame da OAB será realizado das 13h às 18h. Para evitar aglomerações em filas, a instituição recomenda que o candidato chegue com duas horas de antecedência.

Veja mais sobre as medidas protetivas contra a Covid-19 em Belo Horizonte



Em todo o país, são esperados 49.084 candidatos para as provas. Só no estado de São Paulo, 10 mil candidatos estão inscritos para fazer a prova em 33 pontos de aplicação, o que dá uma média de 3030 candidatos por local de prova.

Segundo a OAB, o exame é facultativo, ou seja, quem não quiser fazer a prova neste domingo estará automaticamente inscrito na próxima edição do exame, que ainda não teve a data divulgada.

A prova dá direito ao bacharel em Direito de poder exercer a profissão de advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que é encarregada de fiscalizar e orientar o exercício da advocacia e responsabilizar práticas que infrinjam o Código e Ética da OAB.

Vale lembrar que a instituição tem como função também a defesa da constituição, dos direitos humanos, do estado de direito e da justiça social.