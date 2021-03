Fausto de Andrade Ribeiro é escolhido para comandar o Banco do Brasil

Pouco depois de André Brandão apresentar seu pedido de renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo anunciou o nome de Fausto de Andrade Ribeiro como novo presidente da instituição, em substituição a Brandão.

Quem é Fausto Andrade Ribeiro?

Aos 52 anos, Fausto Andrade Ribeiro é presidente da subsidiária do BB além de já ter ocupado o cargo de diretor-presidente da BB Consórcios. Com a saída de Brandão, Fausto Ribeiro fará parte do Conselho de Administração do banco, posição que também era ocupada por Brandão.

Há menos de um ano no cargo, Brandão apresentou pedido de renúncia nesta quinta-feira, 18, após desgaste com o Palácio do Planalto. Sua saída não foi surpresa. Desde que anunciou, em janeiro, que promoveria uma reestruturação no banco, com o fechamento de 112 agências e o desligamento de cinco mil funcionários, entrou em colisão com o Palácio do Planalto.

Além de barrar a ideia de reestruturação do banco, o presidente Bolsonaro não escondeu seu desejo de trocar o executivo. Sua demissão não se deu à época por interferência do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas o desgaste com o governo não foi dissipado.

Após o presidente interferir na Petrobras com a troca de seu presidente, Brandão chegou a colocar seu cargo à disposição do governo. Uma indicação do temor de que também o banco pudesse sofrer intervenção. André Brandão é o segundo presidente da instituição a deixar o cargo no governo Bolsonaro. O primeiro foi Rubem Novaes. A saída de Brandão foi anunciada por meio de fato relevante divulgado pelo banco. O executivo fica no cargo até 1º de abril.