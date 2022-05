Feriado ascensão do senhor 2022: veja quando será a comemoração

O dia de Ascensão do Senhor, também conhecido como Festa da Ascensão, é tradicionalmente celebrado 40 dias após a Páscoa. A data comemora a elevação de Jesus Cristo ao céu. Saiba mais sobre sua origem e quando será o feriado Ascensão do Senhor 2022.

Quando é o feriado Ascensão do Senhor 2022

O feriado Ascensão do Senhor 2022 vai cair no dia 26 de maio, que é uma quinta-feira. Apesar da data não fazer parte do calendário de feriados nacionais e pontos facultativos do Brasil, é decretada como um dia de descanso em algumas cidades do país, como, por exemplo, Araricá, Novo Hamburgo e Sapiranga.

A data consiste em uma das festas ecumênicas, ou seja, uma comemoração que contempla diferentes crenças celebradas em uma mesma cerimônia. Assim como o dia da Ascensão do Senhor, também se enquadram nessa definição a Semana Santa, a Páscoa e o dia de Pentecostes.

O que é a Ascensão do Senhor

Como o próprio nome diz, o feriado Ascensão do Senhor 2022 celebra a subida de Jesus Cristo ao céu. Após ter ressuscitado, Jesus ficou na Terra junto a seus discípulos durante 40 dias, que foi o período em que os ensinou sobre o reino de Deus. Assim, sua última aparição teria se encerrado a partir da sua elevação e sua passagem para o mundo divino, simbolizado pela nuvem e pelo céu.

Essa cena é descrita na passagem bíblica dos Atos dos Apóstolos 1, 9-10: “Depois de dizer isso, Jesus foi elevado aos céus, à vista deles. Uma nuvem os encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia.”

Assim, no céu ele poderia exercer seu sacerdócio de forma permanente, sendo também o centro e o ator principal da liturgia. A partir de sua ascensão, a presença de Jesus na Terra ficou sob a forma de sacramento e na figura do próximo. Cristo ainda prometeu enviar o Espírito Santo para ajudar seus discípulos a distribuir a palavra de Deus pelo mundo, em que também delegou os compromissos missionários da evangelização a eles e o restante da comunidade. Da mesma maneira, demonstrou que o reino de Deus é possível para todos.

Veja também: Corpus Christi é feriado nacional ou ponto facultativo em 2022