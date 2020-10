Novembro pode ter 2 feriadões prolongados; veja as datas

O o mês 11 proporcionará ao brasileiro 3 feriadões, sendo que em dois deles, em algumas cidades, será possível esticar a folga: Dia de Finados (2), Proclamação da República (15) e Dia da Consciência Negra (20). Veja a seguir em que dia cai os feriados de novembro e programe-se para descansar um pouco mais

Quais são os feriados de novembro?

Dia 2 de novembro: O calendário mostra três datas em que será possível curtir o feriado. A primeira, logo no início do mês, com o feriado de Finados, traz a parada prolongada, uma vez que dia 2 cai na segunda-feira. Inclusive, o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo autorizou a visitação a cemitérios no feriado de Finados. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 26, pelo governador João Doria.

Segundo o chefe do executivo, o centro não estabeleceu nenhuma restrição de visitação de cemitérios para o dia 2 de novembro. “Mas quando ingressarem nos cemitérios, usem máscaras, mantenham o distanciamento social e cumpram os protocolos de higiene. A decisão final (sobre a visitação) cabe a cada município”, completou Doria.

Também os parques foram liberados aos finais de semana. O governo de São Paulo informou ainda que o acesso de frequentadores aos espaços será limitado a 60% da ocupação, com o controle de acesso.

Dia 15 de novembro: o próximo feriado é o da Proclamação da República. Embora caia no domingo, é mais uma oportunidade de curtir o dia – não esquecendo das normas de segurança sanitária.

Dia da Consciência Negra é feriado em 832 cidades

Dia 20 de novembro: o terceiro feriado de novembro é facultativo e depende de cada município. Trata-se do dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20.

Neste ano, cai numa sexta-feira, mas em São Paulo não haverá comemoração. Isso porque a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em sessão extraordinária, em maio, o projeto de lei que permitia a antecipação de feriados municipais na cidade de São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, o feriado da Consciência Negra foi antecipado para 22 de maio e as atividades – ao menos na capital paulista – não se alteram.

Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro são os Estados que aprovaram leis estaduais que determinam o feriado de 20 de novembro.

