Feriados em 2021: veja a lista de pontos facultativos e datas nacionais

O brasileiro já pode começar a fazer seus planos para descansar no próximo ano – mesmo que em casa, por causa da pandemia de Covid-19. Dos 10 feriados nacionais no horizonte, sendo que três deles podem ser prolongados. Quer saber quais datas comemorativas cairão no final ou no começo da semana? Acompanhe a seguir e fique por dentro de todos os feriados de 2021.

Quantos feriados terá 2021? O ano de 2021 terá 10 feriados, sem contar os feriados estaduais e municipais como o do Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. Se o seu trabalho for flexível, poderá curtir 3 feriados prolongados em 2021. Confira a seguir todas as datas:

Veja os feriados de 2021 (inclusive os facultativos)

Janeiro

1º de janeiro – Ano Novo e cai m uma sexta-feira, portanto, o ano começa com um feriado prolongado.

Fevereiro

16 de fevereiro (Terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

(ponto facultativo) 17 de fevereiro – quarta-feira de Cinzas – (ponto facultativo até as 14 horas)

Abril

2 (Sexta-feira) – Paixão de Cristo (feriado nacional apenas para a administração pública. Para os demais, só é feriado se for decretado por estados ou municípios)

(feriado nacional apenas para a administração pública. Para os demais, só é feriado se for decretado por estados ou municípios) 4 (Domingo) – Páscoa

21 (Quarta-feira) – Tiradentes

Maio

1 de maio (Sexta-feira) – Dia do Trabalho

Junho

3 de junho (Quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro (Terça-feira) – Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (Terça-feira) – Feriado de Nossa Senhora Aparecida, proclamada Padroeira do Brasil

Novembro

2 de novembro (Terça-feira) – Finados

15 de novembro (Segunda-feira) – Proclamação da República

20 (Sábado) – Consciência Negra (Feriado em ao menos 1.045 municípios do Brasil)

Dezembro

25 de dezembro (Sábado)- Natal

31 de dezembro (terça-feira), véspera de ano novo – ponto facultativo após às 14 horas

Quais são os tipos de feriado?

É uma tradição antiga. São datas comemoradas por nações, religiões ou comunidades. Dependendo da importância daquilo que é comemorado, os Governos podem torná-los obrigatórios – ou seja, aqueles que você é dispensado da faculdade ou do trabalho, ou facultativo, onde as instituições escolhem acatar ou não.

Existem feriados em níveis federais, estaduais, regionais e municipais – sendo que cada liderança política define o que é mais viável para aquela determinada cultura e população. Cada data tem uma razão específica para ser comemorada ou lembrada. Então, é importante respeitar.