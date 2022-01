Festival Ano Novo: vai passar ‘MIB: Homens de Preto Internacional’

O Festival Ano Novo de hoje, terça-feira, dia 04/01/22, vai exibir o filme “MIB: Homens de Preto Internacional”, depois da novela Um Lugar ao Sol. Lançado em 2019, esta é a primeira vez que o filme é transmitido na Globo. A duração original total do longa metragem é de 1h55.

Festival Ano Novo horário – 04/01/2022

O filme do Festival Ano Novo “MIB: Homens de Preto Internacional” está marcado para começar às 22h45, depois da exibição da novela Um Lugar ao Sol. Para assistir ao longa não é necessário pagar mesmo se for assistir por um computador, celular ou tablet. Para quem não puder sintonizar na TV Globo durante a exibição, a aba “Agora na TV” da plataforma streaming da emissora, a Globoplay, permite que a programação ao vivo do canal seja assistida de forma gratuita.

O filme “MIB: Homens de Preto Internacional” conta a história de Molly, que quando criança presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Anos depois, ela se torna uma renomeada agente conhecida por M e é enviada a Londres para investigar algo de muito estranho que tem ocorrido na agência local.

Título Original Men In Black: International

Elenco Chris Hemsworth; Kumail Nanjiani; Liam Neeson; Rafe Spall; Rebecca Ferguson; Tessa Thompson

Direção F. Gary Gray

Nacionalidade Americana

Gênero Ação, aventura

Veja o trailer do filme "Festival Ano Novo"

Programação Globo

22:45 Festival Ano Novo – MIB: Homens de Preto Internacional

00:20 Jornal da Globo

01:05 Vai Que Cola

01:50 Corujão I – Love Film Festival

03:00 Corujão II – Maldito Sejas Waterfall!

QUARTA-FEIRA, 05/01/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – A Fabulosa Gilly Hopkins

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 Festival Ano Novo – Meu Ex é Um Espião

00:20 Jornal da Globo

01:05 Vai Que Cola

01:50 Corujão I – O Filho Eterno

02:55 Corujão II – Magal E Os Formigas