Flamengo encara o Coritiba neste sábado; veja onde assistir e escalações

Há quatro jogos sem vencer, o Flamengo busca neste sábado (21) a primeira vitória sob o comando de Rogério Ceni. O Rubro-negro enfrenta o Coritiba, ás 19h, no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão, mas ainda sofre com os desfalques. Sem contar com Pedro, Rodrigo Caio, Gabigol, Filipe Luís, Natan, Gustavo Henrique e Thiago Maia, Ceni deve ter dificuldades na escalação do Flamengo.

Onde assistir Flamengo x Coritiba?

A partida não terá transmissão da TV aberta, no entanto, o Premiere exibe o jogo para todo o Brasil no pay-per-view. Jader Rocha narra a partida, mas com comentários de Petkovic e Sergio Xavier.

Flamengo busca liderança no Brasileirão

O Fla está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos – mesma pontuação de Internacional e São Paulo, terceiro e segundo respectivamente. Caso garanta os três pontos contra o Coxa, o clube da Gávea dorme na ponta da tabela, visto que o líder Atlético Mineiro está com 38. Como as três equipes à frente do Mengo só jogam no domingo, com a vitória, o Flamengo vai aos 39 pontos e assume a liderança até a conclusão da rodada.

Entretanto, o desempenho do clube nos últimos jogos não é agradável. Embora sofra com os diversos desfalques, a última vitória da equipe no Brasileirão, ocorreu no dia 18 de outubro, na goleada diante do Corinthians por 5 a 1. O confronto ocorreu na 17ª rodada do campeonato, e nos quatro confrontos posteriores a equipe empatou dois e perdeu dois.

Dentre as duas últimas derrotas no Brasileirão, estão as duas goleadas sofridas – 4 a 1 para o São Paulo e 4 a 0 para o Atlético MG.

Já o Coritiba vive situação mais complicada ainda. A equipe está na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Com 20 pontos, mesmo que vença o confronto dessa noite, a equipe não deixa o Z-4. Atualmente o primeiro clube fora da zona da degola é o Atlético Goianiense com 24 pontos.

Escalação do Flamengo e Coritiba

O Flamengo deve ir a campo com:

GOL – Diego Alves;

DEF – Renê, Léo Pereira, Thuler e Isla;

MEI – Gerson, Arão, Vitinho e Everton Ribeiro;

ATA – Bruno Henrique e Arrascaeta.

O Coritiba: