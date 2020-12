Flamengo x Racing: veja onde assistir decisão das oitavas da Libertadores

Hoje é dia de decisão para o Flamengo. Logo depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas da Libertadores com o Racing, as equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (1). A bola rola a partir das 21h30, no Estádio do Maracanã. Veja onde assistir Flamengo x Racing.

Para se classificar às quartas de final, o time de Ceni precisa de vitória simples ou de um empate sem gols. No entanto, para o Racing passar, é necessário vencer o jogo ou conseguir empate por dois gols ou mais.

Onde assistir Flamengo x Racing?

O jogo terá exibição do SBT, então o torcedor pode assistir Flamengo x Racing na TV aberta. Téo José narra o duelo, mas com comentários de Mauro Beting e Jorginho.

No entanto, o Fox Sports também transmite a peleja, com João Guilherme na narração, mas Mauro Cezar Pereira, Zinho e Carlos Simon nos comentários.

Flamengo tem rara semana de descanso

Desde que jogou contra o Racing, em Avellaneda, na semana passada, o Fla não atuou mais. No final de semana, o confronto contra o Grêmio, válido pela 23ª rodada da Brasileirão foi adiado pela CBF. Com isso, Rogério Ceni teve a semana inteira para preparar a equipe para o confronto de hoje.

No entanto, já os argentinos entraram em campo neste sábado (28) pelo campeonato local e venceram o Union Santa Fé por 1 a 0 – foi o primeiro triunfo em cinco jogos na competição.

Para o duelo entre Flamengo x Racing, Ceni terá o retorno de alguns jogadores que estavam no departamento médico: Rodrigo Caio e Pedro. Ambos estarão à disposição do treinador e podem começar o jogo como titulares, além também do retorno de Isla. No entanto, a equipe ainda não deve contar com Gabigol, que está na fase de transição e dificilmente deve ir à jogo.

Escalação

Flamengo:

GOL – Diego Alves;

DEF – Filipe Luís, Léo Pereira, Gustavo Henrique (Rodrigo Caio) e Isla;

MEI – Gerson, Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro;

ATA – Bruno Henrique e Pedro (Vitinho).

Racing:

GOL – Arias;

DEF – Fabricio Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, Soto e Mena;

MEI – Rojas, Miranda e Fértoli;

ATA – Reniero e Lisandro López.

Onde assistir outros jogos da Libertadores:

19h15 – River Plate x Athletico Paranaense – CONMEBOL TV

19h15 – Santos x LDU – Fox Sports