Flamengo e Racing empatam em jogo com três gols anulados

Flamengo e Racing se enfrentaram nesta terça (24), no Cilindro, em Avellaneda, e empataram em 1 a 1. Fértoli e Gabigol, foram os responsáveis por balançarem as redes e deixarem a disputa aberta para a partida da volta.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 1º de dezembro, mas desta vez no Estádio Maracanã, às 21h30.

VAR e expulsão marca empate entre Flamengo e Racing

Em jogo marcado por gols anulados e expulsão, o Fla conseguiu arrancar o empate diante dos argentinos. Para a partida, o time de Ceni contou com os retornos de Gabigol e Filipe Luís, mas teve uma baixa pouco antes do apito inicial. Isla sofreu dores na coxa direita durante o aquecimento, e o técnico Rubro-negro precisou improvisar Renê, na lateral direita. No entanto, a mudança fez com que o time perdesse a ofensividade por aquele lado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim como nos últimos jogos, o maior problema do Flamengo foi a insegurança defensiva. A dupla de zaga foi formada por Thuler e Léo Pereira, e aos 12 minutos, Fertioli abriu o placar para os donos da casa.

O meia Fabrício Domínguez, deixou Filipe Luís e Gerson para trás e, no vacilo geral da zaga, o camisa 7 do Racing apareceu livre na pequena área para fazer 1 a 0.

No entanto, a resposta brasileira foi imediata. Logo depois do gol sofrido, Bruno Henrique arrancou pela esquerda, deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro para Gabigol. Livre, o camisa 9 só teve o trabalho de empurrar a bola pra o fundo das redes.

Expulsão faz Flamengo valorizar empate contra o Racing

Assim como no primeiro tempo, o Racing voltou fazendo pressão em cima do Flamengo e conseguiu fazer o gol. Aos quatro minutos da etapa final, Lisando López balançou as redes, mas o gol foi anulado por falta em Éverton Ribeiro na jogada.

O time de Ceni aos poucos conseguiu equilibrar as ações da partida, e chegou a fazer um gol com Arrascaeta. No entanto, o árbitro anulou por impedimento de Vitinho no lance.

Aos 33 , mais um gol dos argentinos anulados. Reniero estufou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento de Lisando López. Logo depois, Thuler foi expulso após um carrinho forte.

Com a expulsão do zagueiro, o Flamengo, que vinha melhor na partida, valorizou o resultado e o tempo. O Racing teve um jogador a mais por cerca de 10 minutos, mas não levou perigo ao gol de Diego Alves.

Próximos jogos

Após Flamengo e Racing empatarem, o time brasileiro descansa no final de semana. A equipe enfrentaria o Grêmio – que joga pela Libertadores na quinta (26) – mas a partida foi adiada. Já o Racing volta a concentrar suas atenções no Campeonato Argentino. A equipe, que é lanterna da competição, volta a campo neste sábado (28), diante do Unión de Santa Fé.

+ Aos 69 anos, morre jornalista esportivo Fernando Vanucci