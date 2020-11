Grêmio enfrenta o Guaraní, do Paraguai, pelas oitavas da Libertadores

A Copa Libertadores terá mais um confronto válido pelos jogos de ida das oitavas de final. Nesta quinta-feira (26), o Grêmio encara o Guaraní, às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Guaraní x Grêmio seria a última partida válida pelos duelos de ida desta edição de oitavas da Libertadores, mas Internacional x Boca Juniors acabou sendo adiado por conta da morte do craque argentino, Diego Maradona. A princípio, o duelo entres os clubes será no dia 2 de dezembro, e a volta no dia 9.

Até o momento, as equipes brasileiras seguem invictas nos jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Athletico Paranaense, Santos, Flamengo e Palmeiras entraram em campo, mas nenhum saiu derrotado.

Libertadores: Onde assistir Guaraní x Grêmio ?

A partida não terá transmissão de televisão. No entanto, o torcedor que quiser assistir Guaraní x Grêmio pode acompanhar o jogo pelo Facebook Watch no perfil da Conmebol.

Grêmio chega ao confronto confiante na Libertadores

O time de Renato Portaluppi não perde uma partida há mais de um mês. São 12 jogos de invencibilidade entre Brasileirão e Copa do Brasil. No entanto, a equipe deixou a desejar na última rodada do Brasileiro, quando empatou com o Corinthians, com dois jogadores a mais.

Mas, embora o time não tenha jogado bem no último compromisso, o Grêmio de Renato sempre se destaca em competições de mata-mata. E, diante dos paraguaios, terá a oportunidade de jogar a primeira fora e decidir o duelo em sua arena, no dia 9 de dezembro.

Escalações do jogo Guarani x Grêmio na Libertadores

GUARANI-PAR:

GOL – Servio;

DEF – Tripichio, Romaña, Javi Baez e Miguel;

MEI – Fernandez Cedres, Morel, Florentin, Merlini e Cecilio Domínguez;

ATA- Fernando Fernández.

GRÊMIO:

GOL – Vanderlei;

DEF – Victor Ferraz, David Braz, Geromel e Diogo Barbosa;

MEI – Lucas Silva, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê;

ATA – Diego Souza.

Brasileiros nas oitavas da Libertadores

Na última terça e quarta-feira, outros confrontos ocorreram pelos jogos de ida da competição continental. De um modo geral, os brasileiros se deram bem até aqui, com nenhuma derrota. Cabe, hoje, ao Grêmio, dar sequência aos bons resultados na Libertadores.

Os primeiros a entrarem em campo foram Athletico Paranaense e Santos. Enquanto a equipe Rubro-negra recebeu o River Plate, o Alvinegro foi até Quito, enfrentar a LDU.

Athletico Paranaense

Mesmo com um time desfalcado devido ao surto de Covid-19 no elenco – foram no total nove desfalques – a equipe conseguiu segurar os atuais vice-campeões do torneio e ficaram no 1 a 1. No entanto, o próximo confronto será na casa do adversário, na Argentina, dia 1º de dezembro.

Santos

Já o Santos conseguiu vencer a LDU por 2 a 1, na altitude de Quito, e leva vantagem para o duelo da volta, também no dia 1º. Embora não tivesse seu treinador Cuca, no banco de reservas, por estar se recuperando da Covid-19, a equipe santista soube se impor em campo e conseguiu sair com a vitória.

O Peixe abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Soteldo, mas viram os adversários igualarem o marcador na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, Marinho tratou de deixar a equipe em vantagem novamente.

Flamengo

A terceira equipe brasileira a entrar em campo na terça, foi o Flamengo. O Rubro-negro enfrentou o Racing, em Avellaneda, e saiu com um empate por 1 a 1. Os donos da casa até abriram o placar, mas Gabigol tratou de deixar tudo igual no minuto seguinte.

Na segunda etapa, o time de Ceni ainda teve o zagueiro Thuler expulso, o que fez o empate ser considerado um bom resultado, visto que o time atuou por cerca de 10 minutos com um a menos. Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 1º de dezembro, no Estádio do Maracanã.

Palmeiras

O último brasileiro a entrar em campo, até agora, foi o Palmeiras. O alviverde encarou o Delfín, no Equador, e está muito próximo de avançar às quartas de final.

A equipe de Abel Ferreira venceu os equatorianos por 3 a 1, com gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Ramires, mas contra, descontou para os donos da casa. as equipes voltam a se enfrentar dia 2 de dezembro, no Allianz Parque.

Outros resultados das oitavas da Libertadores

Independente Del Valle 0 x 0 Nacional

Libertad 3 x 1 Jorge Wilstermann