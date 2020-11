Corinthians tem duas expulsões, mas segura empate contra o Grêmio

Corinthians e Grêmio empataram em 0 a 0 neste domingo (22), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão, em partida em que o Timão teve duas expulsões. A primeira baixa no jogo ocorreu ainda no primeiro tempo, no entanto a segunda foi aos 20 minutos do segundo.

O empate com gosto de vitória pelo lado alvinegro deixa a equipe na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, há dois do Z-4. Já o Tricolor Gaúcho perde a oportunidade de se aproximar do G-4, mas permanece em oitavo, com 34 pontos.

Mesmo com expulsões, Corinthians consegue 1 ponto

Enquanto o Timão apostava no seu jogo de velocidade, os gaúchos mantinham a posse de bola e tentavam impor seu estilo de jogo. O time de Renato Portaluppi começou melhor a partida e teve as melhores oportunidades do início do confronto. Por outro lado, o Corinthians até tentou uma pressão, mas Marllon foi expulso aos 29 minutos, e Mancini precisou tirar o atacante Davó, para colocar Bruno Méndez e recompor a defesa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mesmo com um a menos, o Timão voltou melhor que os gremistas na segunda etapa e apostava nos contra-ataques. Já o Grêmio, com um a mais, tentava criar oportunidades, mas não levava perigo ao gol de Cássio.

A partida estava equilibrada, mas aos 20 minutos, Otero cometeu falta na entrada da área e recebeu o segundo amarelo. O lance gerou polêmica, pois no início da jogada, o meia corinthiano teria sofrido uma falta, não marcada pelo árbitro.

O Corinthians seguiu com as duas expulsões e ainda assim conseguiu ter a melhor oportunidade da partida. Em contra-ataque, Fagner recebeu passe de Lucas Piton, e na frente do gol, bateu no canto esquerdo de Vanderlei, que pulou e fez uma defesa impressionante.

O Grêmio mantinha a bola, mas não conseguia criar e quebrar o bloqueio defensivo corintiano, e o resultado ficou em 0 a 0.

+ Eleições do Corinthians: quando é, como funciona e quem está na disputa

+ Agora vai? São Paulo busca seu primeiro título na Copa do Brasil

Próximos jogos

Ambas equipes voltam a campo no meio da semana, mas em competições diferentes. Na quarta-feira (25), o Corinthians encara Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão. Já o Grêmio enfrenta o Guaraní, na quinta-feira (26), mas também às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.