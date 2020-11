Grêmio vence e brasileiros seguem invictos nas oitavas da Libertadores

O Grêmio venceu o Guaraní nesta quinta (26) por 2 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, e largou na frente nas oitavas de final da Libertadores. A vitória gaúcha deixa as equipes do Brasil invictas até aqui nos jogos de ida da competição. No entanto, dentre os brasileiros na Libertadores, falta o confronto entre Internacional e Boca Jrs, que foi adiado devido à morte do craque argentino, Diego Maradona.

O confronto entre as equipes ocorreria na quarta-feira (25) – data em que Diego veio a falecer – mas em homenagem ao ex-camisa 10 do clube xeneize, a CONMEBOL decidiu prorrogar o confronto para o dia 2 de dezembro. A partida da volta, no entanto, ocorre no dia 9.

Já o Tricolor Gaúcho duela novamente contra o Guaraní, no dia 3, em sua Arena, em Porto Alegre.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Brasileiros nas oitavas da Libertadores

Nesta semana, com exceção do Colorado, todos os brasileiros classificados às oitavas da Libertadores entraram em campo. Athletico Paranaense, Santos e Flamengo jogaram na terça (24). Mas, na quarta (25) foi a vez do Palmeiras entrar em campo, e na quinta, o Grêmio.

Athletico Paranaense

Mesmo com um time desfalcado devido ao surto de Covid-19 no elenco – foram no total nove desfalques – a equipe conseguiu segurar os atuais vice-campeões do torneio e ficaram no 1 a 1. No entanto, o próximo confronto será na casa do adversário, na Argentina, dia 1º de dezembro.

Santos

Já o Santos conseguiu vencer a LDU por 2 a 1, na altitude de Quito, e leva vantagem para o duelo da volta, também no dia 1º. Embora não tivesse seu treinador Cuca, no banco de reservas, por estar se recuperando da Covid-19, a equipe santista soube se impor em campo e conseguiu sair com a vitória.

O Peixe abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Soteldo, mas viram os adversários igualarem o marcador na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, Marinho tratou de deixar a equipe em vantagem novamente.

Flamengo

A terceira equipe brasileira a entrar em campo na terça, foi o Flamengo. O Rubro-negro enfrentou o Racing, em Avellaneda, e saiu com um empate por 1 a 1. Os donos da casa até abriram o placar, mas Gabigol tratou de deixar tudo igual no minuto seguinte.

Na segunda etapa, o time de Ceni ainda teve o zagueiro Thuler expulso, o que fez o empate ser considerado um bom resultado, visto que o time atuou por cerca de 10 minutos com um a menos. Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 1º de dezembro, no Estádio do Maracanã.

Palmeiras

O alviverde encarou o Delfín, no Equador, e está muito próximo de avançar às quartas de final.

A equipe de Abel Ferreira venceu os equatorianos por 3 a 1, com gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael. Ramires, mas contra, descontou para os donos da casa. as equipes voltam a se enfrentar dia 2 de dezembro, no Allianz Parque.

Grêmio

O Grêmio foi o último brasileiro a jogar na Libertadores até aqui. A equipe foi até o Paraguai e venceu o Guaraní por 2 a 0. O resultado deixa os gaúchos próximos das quartas de final, visto que a partida de volta acontece em Porto Alegre.

Os gaúchos decidiram o jogo na etapa final, e contaram com o brilho suas jovens promessas. Jean Pyerre e Pepê anotaram os gols do clube, que ainda viu os adversários terem um jogador expulso. Jorge Morel recebeu o vermelho nos acréscimos da partida, mas sua ausência não mudou em nada no confronto. As equipes, agora, se enfrentam novamente no dia 3 de dezembro, na Arena do Grêmio.

Internacional

Jogos de ida (2/12)

Internacional x Boca Jrs – 21h30

Jogos da volta dos brasileiros na Libertadores

Terça-feira (1/12)

River Plate x Athletico Paranaense – 19h15

Santos x LDU – 19h15

Flamengo x Racing – 21h30

Quarta-feira (2/12)

Palmeiras x Delfín – 19h15

Nacional x Dell Valle – 19h15

Jorge Wilstermann – 21h30

Quinta-feira (3/12)

Grêmio x Guaraní – 21h30

Quarta-feira (9/12)

Boca Jrs x Internacional – 21h30