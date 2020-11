Grêmio x Cuiabá definem 1º semifinalista da Copa do Brasil; veja onde assistir

As equipes do Grêmio e Cuiabá definem o primeiro semifinalista da Copa do Brasil, no jogo da volta do confronto. Os clubes se enfrentam nesta quarta (18), às 16h30, na Arena, em Porto Alegre, e para a equipe gaúcha, um empate é o suficiente para avançar na competição. Confira onde assistir Grêmio x Cuiabá.

No jogo de ida que ocorreu na semana passada, em Cuiabá, o Tricolor venceu o duelo por 2 a 1, e hoje, qualquer vitória ou empate classifica a equipe de Renato Portaluppi. Aos mato-grossenses só a vitória interessa. Caso vença por um gol, a decisão vai para as penalidades; dois gols ou mais, avança o time Dourado.

Vale lembrar que, na Copa do Brasil, não há gol fora como critério de desempate.

Onde assistir Grêmio x Cuiabá

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partida não terá transmissão da TV aberta, no entanto, SporTV 2 e Premiere transmitem ao vivo na TV fechada. Luiz Carlos Jr. narra a partida, mas com comentários de Grafite e PC Vasconcellos.

No SporTV2, não é possível o torcedor gaúcho assistir o duelo entre Grêmio x Cuiabá, pois a emissora não transmitirá o jogo para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, o Premiere, transmite a partida para todo o país.

Escalações

O time de Renato Portaluppi atravessa sua melhor fase na temporada. Com sete vitórias seguidas, alguns titulares ainda foram poupados da partida de sábado contra o Ceará, válido pelo Campeonato Brasileiro, mas retornam para o jogo de hoje.

O Grêmio deve ir a campo com:

GOL – Vanderlei;

DEF – Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Bruno Cortez;

MEI – Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Pepê e Ferreira;

ATA – Diego Souza

Já o Cuiabá

GOL – João Carlos;

DEF – Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Romário;

MEI – Nenê Bonilha, Matheus Barbosa e Elvis;

ATA – Yago, Maxwell e Willians Santana.

A equipe mato-grossense terá uma novidade para o confronto contra o Grêmio. Logo depois de perder seu treinador, Marcelo Chamusca, que assumiu o Fortaleza, o clube anunciou Allan Aal. O treinador chegou ao novo clube na segunda-feira (16), mas hoje já comanda a equipe à beira do gramado.

Além de Grêmio x Cuiabá, veja onde assistir os demais jogos:

Ceará x Palmeiras – 19h

Logo depois do confronto entre gaúchos e mato-grossenses, Ceará e Palmeiras definem o segundo classificado às semifinais da Copa do Brasil. O jogo às 19h, acontece na Arena Castelão, e só uma goleada classifica os donos da casa.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Palmeiras está com um pé na semifinal. Para perder sua vaga, o alviverde precisa perder por quatro gols de diferença. Caso perca por três, a decisão vai para as penalidades.

Assim como Grêmio x Cuiabá, o jogo não terá transmissão da TV aberta, mas o Premiere e o SporTV exibem o confronto.

América Mineiro x Internacional – 21h30

Uma das grandes surpresas dessa Copa do Brasil, o América Mineiro tenta garantir sua classificação à semifinal nesta quarta. O Coelho venceu o Colorado por 1 a 0 no jogo de ida, no Beira-Rio. Agora, tenta garantir sua vaga jogando em casa, na Arena Independência, às 21h30.

A partida terá transmissão da TV aberta, para Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No entanto, algumas regiões de Minas não terão a exibição da partida. Mas, o Premiere e SporTV2 transmitem para todo o Brasil, na TV fechada.

São Paulo FC x Flamengo – 21h30

Este é o grande confronto dessas quartas de final da Copa do Brasil. Logo depois de vencer o confronto de ida por 2 a 1, no Maracanã, o Tricolor só precisa de um empate para se classificar. O time de Fernando Diniz vem embalado com cinco vitórias consecutivas, e conta com o fator casa para garantir sua classificação.

Ao Flamengo, só resta vencer a partida para avançar. No entanto, o Rubro-negro não sabe o que é uma vitória, há três jogos – a equipe soma duas derrotas e um empate nos últimos jogos.

Caso o Fla vença por um gol de diferença, a partida irá para os penais. Dois gols ou mais, garante a classificação direta. Mas, qualquer empate ou vitória Tricolor, avança os são-paulinos.

A Globo transmite a partida para todo o Brasil (menos RS e MG). Entretanto, o SporTV exibe o jogo para todo o país, na TV fechada.