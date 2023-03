Grupo Petropólis vai falir? Entenda o pedido de recuperação judicial

Grupo Petrópolis, dono de marcas de cerveja famosas no Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial devido a dívidas milionárias (© Taveesaksri via Canva.com)

Mais um gigante do mercado brasileiro divulgou dívidas milionárias e entrou com pedido de recuperação judicial: o Grupo Petrópolis, dono de marcas de bebidas como Itaipava e Petra. De acordo com informações do jornal O Globo, o pedido aconteceu nesta segunda-feira, dia 27, e foi aceito pela 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro.

A recuperação judicial é um procedimento legal utilizado por empresas que enfrentam problemas financeiros, com o intuito de evitar o encerramento de suas atividades. Esse processo concede à companhia um prazo para renegociar suas dívidas. Ou seja, o Grupo Petrópolis iniciou um processo para tentar evitar a falência.

Qual é a dívida da Petrópolis?

Advogados da cervejaria informaram que a empresa possui dívidas superiores a R$4 bilhões. De acordo com a petição inicial, a dívida da empresa em si (financeira e de mercado de capitais) totaliza cerca de R$ 2 bilhões, enquanto a dívida com terceiros, incluindo grandes fornecedores, é de R$ 2,2 bilhões. A lista detalhada de credores não foi publicada.

Os advogados ainda afirmaram que o vencimento de uma parcela de R$105 milhões, previsto para a próxima segunda-feira, poderia adiantar a data limite de pagamento de todas as dívidas da companhia, afetando negativamente o caixa.

A medida cautelar emitida pela Justiça do Rio de Janeiro em resposta ao pedido de recuperação judicial tem o objetivo de antecipar os efeitos do processo da Petrópolis e proporcionar um rápido socorro à empresa. A decisão determina que os bancos Santander, Daycoval, BMG e Sofisa liberem os recursos da companhia.

A Petrópolis justificou que a queda nas vendas, juntamente com o aumento exponencial da taxa básica de juros Selic, elevou o valor de sua dívida, a qual hoje está em 13,75%. Segundo a empresa, isso causou um impacto anual de cerca de R$ 395 milhões no fluxo de caixa do grupo.

Quem é o dono do Grupo Petrópolis?

Walter Faria, de 68 anos, é o dono do Grupo Petrópolis. Nos últimos anos, ele enfrentou problemas com a justiça, tendo ficado foragido e preso, além de ter sido denunciado por familiares. Faria foi investigado por utilizar dinheiro em offshores e afirma ter sido traído por pessoas de confiança durante a operação Lava Jato.

Executivos da Odebrecht confessaram, em uma delação premiada, ter usado a Itaipava para lavar dinheiro proveniente de propinas e repasses para campanhas políticas. Segundo a delação, o esquema de "caixa três" teria movimentado R$ 329 milhões, que envolvia uma triangulação entre a empreiteira, doleiros e a cervejaria.

Embora tenha sido liberado do processo da Lava Jato, Walter Faria ainda está envolvido em disputas judiciais que envolvem grandes somas de dinheiro, que incluem trocas de acusações e a exposição de valores que foram usados em offshores. Essas questões podem ter impacto no processo de recuperação judicial do Grupo Petrópolis.

Faria nasceu em Macedônia, interior de São Paulo, em uma família pobre, e começou a trabalhar aos dez anos. Ele chegou à capital ainda criança, sem seus pais, e fazia trocas de mercadorias por dinheiro na conhecida rua 25 de Março. Parte de sua história é mencionada no pedido de recuperação judicial protocolado na última sexta-feira, dia 24.

Durante a década de 1990, Walter Faria se tornou distribuidor da Schincariol no interior de São Paulo e expandiu seus negócios para outros estados. No final da década, adquiriu a cervejaria Petrópolis, que é conhecida pela marca Itaipava. Atualmente, é o dono do Grupo Petrópolis.

Quais marcas pertencem ao Grupo Petrópolis?

A Petrópolis é responsável por fabricar vários tipos bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, destacando-se as cerveja Itaipava, Petra, Crystal e Cacildis. Confira a lista completa a seguir.

• Cervejas: Itaipava, Cabaré, Petra, Crystal, Lokal, Black Princess, Weltenburger e Brassaria Ampolis (que vende os rótulos Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis).

• Vodkas: Blue Spirit Ice, Nordka e Cabaré Ice.

• Bebidas não alcoólicas: TNT Energy Drink, Energético Magneto, Refrigerante It!, Isotônico TNT Sports Drink e Água Petra.

Atualmente o Grupo Petrópolis tem 8 fábricas, localizadas nas cidades de Petrópolis (RJ), Teresópolis (RJ), Boituva (SP), Bragança Paulista (SP), Rondonópolis (MT), Alagoinhas (BA), Itapissuma (PE) e Uberaba (MG), além de demais centros de distribuição.

