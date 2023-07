H&M no Brasil: chegada de fast fashion é confirmada

O Brasil será incluído em breve na campanha de expansão da gigante sueca H&M. O grupo de vestuário anunciou que sua principal marca chegará ao Brasil em 2025 com distribuição online e lojas físicas.

Onde vai ter loja da H&M no Brasil?

As cidades que serão priorizadas pela H&M ainda não foram especificadas, mas a marca deu a entender que visará primeiro a região sudeste do país, para depois estender sua presença para todo o Brasil.

Os produtos da empresa incluem acessórios, roupas íntimas, cosméticos, roupas esportivas e outros aparelhos para homens, mulheres e crianças.

A primeira loja da H&M na América Latina foi inaugurada no México em 2012, e tem lojas no Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Peru e Uruguai.

A executiva-chefe do grupo, Helena Helmersson, disse: “Estamos entusiasmados em anunciar que estamos abrindo nossa primeira loja e online no Brasil em 2025. Tivemos um bom desenvolvimento na América Latina e vemos um grande potencial no Brasil.

“É uma honra e um privilégio para nós firmar esta parceria com a H&M no Brasil, fortalecendo assim nosso relacionamento existente com um líder na indústria da moda. Essa colaboração permitirá que ambas as empresas alavanquem suas forças, recursos e experiência únicas para liberar o incrível potencial do mercado brasileiro”, comenta Mehdi Beneddine, presidente do Dorben Group.

No mês passado, o grupo de moda – dono da Arket, Cos, H&M, Monki, & Other Stories e Weekday – reportou lucros maiores do que o esperado graças aos efeitos positivos de seu programa de corte de custos.

Os lucros operacionais no segundo trimestre caíram 5%, de £ 365 milhões para £ 348 milhões, superando as previsões dos analistas.

Olhando para o futuro, Helmersson disse: “As condições para maior crescimento, bem como a lucratividade, continuam a se desenvolver em uma direção favorável”.

