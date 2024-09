Horário do jogo do Manchester United x Liverpool: onde assistir e escalação (1/9)

Manchester United x Liverpool é um jogo que traz à tona memórias de algumas das batalhas mais famosas da Premier League, com uma rivalidade que remonta a décadas para ambos os clubes. Os dois times se enfrentam hoje, 1 de setembro, a partir do meio-dia (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester.

Onde assistir?

O Manchester United enfrenta o Liverpool hoje, 1 de setembro, a partir do meio-dia (horário de Brasília), e é possível assistir pela ESPN e Disney+.

O Manchester United do Técnico Erik ten Hag vem com Onana; Mazraoui, Maguire, Lisandro Martínez e Dalot; Casemiro e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes e Rashford (Garnacho); Zirkzee.

Liverpool de Arne Slot deve escalar Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch (Endo), Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diogo Jota e Luis Díaz.

Quem tem mais vitórias entre Manchester United e Liverpool?

Os dois times construíram a rivalidade mais icônica do futebol inglês, mas com 241 jogos, o United tem vantagem sobre o Liverpool, com 91 vitórias , contra 81 derrotas e 69 empates, desde 1894, quando o clube de Manchester se chamava Newton Heath.

A rivalidade realmente ganhou vida em meados da década de 1960, quando os times de Bill Shankly e Sir Matt Busby trocaram títulos da liga em quatro temporadas consecutivas.

No entanto, apesar das ocasionais investidas do United contra Shankly, o Liverpool dominou as décadas de 70 e 80, com 11 títulos da liga em 20 anos, enquanto o United decaía.

A chegada de Sir Alex Ferguson ao Old Trafford fez o pêndulo voltar a favorecer o United no início da era da Premier League, a partir de 1992, quando a era de ouro do Liverpool, com Shankly, Bob Paisley e Kenny Dalglish, desapareceu de vista.

Maiores vitórias de Liverpool x Manchester United

O Liverpool registrou uma incrível vitória por 7 a 0 sobre os comandados de Ten Hag em 5 de março de 2023.

Essa provou ser a maior vitória do Liverpool contra o United. Eles venceram o Newton Heath por 7 a 1 em outubro de 1895.