Inflação na cidade de São Paulo sobe 0,71% em março

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, acelerou a alta em março, encerrando o mês com avanço de 0,71%, ante uma alta de 0,23% no mês de fevereiro. O indicador também ficou acima da alta de 0,64% verificada na terceira quadrissemana de março, informou, nesta segunda-feira, 05, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Com a alta registrada em março, a inflação na cidade de São Paulo para as famílias com renda entre um e 10 salários mínimos acumula uma subida de 1,81% no primeiro trimestre de 2021. Considerando os 12 meses até março o custo de vida dos paulistanos ficou 6,99% maior, segundo indicou a Fipe.

O grupo Transportes lidera a maior alta em março, com avanço de 3,26%, ante um alta de 1,59% no mês de fevereiro. Habitação registrou avanço de 0,51%. Em fevereiro o grupo ficara estável ante o mês de janeiro. Já o grupo Alimentação, que em fevereiro registrou queda de 0,31%, teve alta agora de 0,51%.

O grupo Saúde desacelerou a alta de 0,74% em fevereiro, para 0,47% em março. Tiveram comportamentos semelhantes os grupos Vestuário, saindo de uma alta de 0,10% em fevereiro, para 0,05% de alta em março; Educação, que subiu 0,01% no mês passado frente a alta de 0,10 % em fevereiro.

Março 2020

Em relação a março de 2020, algumas altas são mais intensas. O grupo Transportes, em março do ano passado, registrou queda de 0,25% (3,26% de alta em março deste ano); Habitação também havia fechado o mês de março de 2020 com recuo, de 0,09% (alta de 0,51% agora); Alimentação subiu 0,93% em 2020, em março, e apresentou alta menor em março deste ano, de 0,51%.

O grupo Saúde subiu 0,08% há um ano, ante alta de 0,47% no mês passado; Vestuário avançou menos no mês passado em relação ao resultado de março de 2020: alta de 0,15% em 2020 e agora subiu 0,05%; o grupo Educação, que em março deste ano avançou 0,10%, havia subido 0,03% em igual mês de 2020.