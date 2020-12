Você ama conhecer lugares novos e viajar por aí? Além disso, você é comunicativo, bem relacionado e informado sobre tecnologias e recursos digitais? Que tal se tornar um influenciador de viagens e desfrutar das vantagens?

A profissão de influencer digital cresceu e se destacou nos últimos anos. Eles são responsáveis por divulgar marcas, lançar tendências, testar produtos e persuadir o seu público. No entanto, os influenciadores voltados ao ramo de turismo possuem outros benefícios, e é sobre eles que falaremos a seguir.

Influenciador de viagens: como eles atuam?

A cada ano que passa, surgem novas profissões ligadas ao ambiente digital. Uma delas é a de influenciador de viagens. Plataformas como Youtube, Facebook e Instagram vem possibilitando o compartilhamento de estilos de vida e outros conteúdos dentro desse universo.

Ou seja, o influenciador de viagens é aquela pessoa que atua divulgando destinos e roteiros para a sua audiência. Eles atuam de forma autônoma, divulgando locais, hotéis, passeios e restaurantes, mas também podem fazer parcerias com marcas e estabelecimentos em troca de algum benefício.

Por isso, é muito importante que empresas do ramo de hotelaria fiquem atentos à relevância desse profissional. Eles são porta-vozes incríveis e falam para um determinado nicho, que é bem específico. Ou seja, o consumidor é o foco das estratégias de marketing de turismo que envolve influenciadores digitais.

Aliás, vale salientar que os influencers de destaque são aqueles que possuem um número alto de seguidores, ou seja, clientes em potencial. Geralmente eles são muito influentes e criativos.

Como se tornar conhecido sendo um influenciador de viagens

Esses influenciadores digitais que levam vida de viajante atuam em redes sociais mais visuais como Instagram. Porém, existem alguns vlogs no Youtube com grande destaque e um número alto de visualizações. Se você tem interesse em ganhar dinheiro com isso, confira os benefícios de cada plataforma.

Influenciador de viagens no Instagram

O Instagram possui um enorme apelo visual e ainda fornece informações importantes sobre cada postagem ao criador de conteúdo.

Aliás, a plataforma nos dá a oportunidade de criar fotos incríveis, editá-las e impactar o público com a beleza delas. Por isso, a máxima aqui é tirar a foto mais bonita e deixá-la “instagramável”, como chamam os millennials.

Influenciador de viagens no Youtube

Já o Youtube também é uma rede visual, porém os conteúdos são disponibilizados em formato de vídeo. Você poderá gravar roteiros de viagens, sua experiência em hotéis e disponibilizar vídeos exclusivos para quem é assinante do seu canal.

Vale salientar que os vídeos são considerados mais informais e aproximam a audiência do influenciador de viagens. Isso explica o fato deles serem tão populares e terem muitos seguidores e views.

Aliás, existem influenciadores digitais que utilizam muito o blog como forma de se comunicar com o seu público. Porém, você deve escolher a plataforma que for mais confortável para você iniciar o seu negócio.

Vantagens de contratar um influenciador de viagens para as empresas

Já falamos aqui sobre o trabalho do influenciador de viagens e quais as principais plataformas que ele pode utilizar. Mas você sabia que é possível ser contratado pelo governo e por empresas de turismo?

Geralmente as empresas costumam contratar pessoas influentes, com um número significativo de seguidores e que tenham experiência nesse ramo. Isso porque o público confia na opinião dessas pessoas.

Então, se o seu trabalho for bem feito e atraente, você poderá lucrar muito mais. Porém, antes de fechar contrato com uma empresa, confira:

O seu objetivo

O que você espera dessa parceria? Seus objetivos estão de acordo com o que a agência, ou empresa de turismo espera? Ou seja, tudo deve estar estabelecido num contrato previamente.

Escolha as empresas mais relevantes para o seu negócio

Quais são aquelas empresas que você almeja ter parceria? Como você poderá se beneficiar com cada uma delas? Além disso, escolha se associar a locais com boa reputação, para não queimar o seu nome.

Acompanhe os resultados

Por último, acompanhe o crescimento das curtidas e seguidores. Sem dúvidas, você vai se surpreender com esse investimento.

E se você for tímido, aprenda nessa matéria do DCI a como vencer a timidez e gravar vídeos incríveis, que vão agradar a sua audiência. Essa não deve ser uma barreira para você se tornar um influenciador de viagens de sucesso.