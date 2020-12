Você tem vergonha de aparecer nas suas redes sociais? Descubra nessa matéria como superar a timidez e gravar stories, produzir vídeos e outros tipos de conteúdo que irão atrair a atenção da sua audiência.

Dar a cara a tapa nas redes sociais realmente não é algo muito fácil, ainda mais para quem não está acostumado. Você ficará com um friozinho na barriga, meio nervoso, mas isso é completamente normal. Até mesmo as pessoas que parecem ser influencers natos passam ou já passaram por isso no início da carreira.

Por isso, é fundamental ter autoconfiança, se conhecer bastante e não dar atenção às críticas negativas, até porque elas sempre existirão. Nesse momento inicial você deverá focar em estratégias de comunicação para melhorar sua habilidade de falar em público e superar a timidez. Confira a seguir uma listinha com as principais dicas para ter uma boa performance.

Dicas para perder o medo e superar a timidez nas redes sociais

Aparecer nas redes sociais e ter um contato mais próximo com o público é fundamental para quem deseja melhorar o engajamento. E quem quer trabalhar nesse universo, precisa saber desenvolver bem o seu marketing pessoal e superar a timidez.

Todo início pode parecer um pouco complicado, porém, quando se sabe onde quer chegar, tudo fica mais fácil. Por isso listamos as principais coisas que você deve levar em consideração antes de gravar seus vídeos. Essas dicas serão fundamentais sobretudo para quem está começando.

Primeiramente, se conheça

Como já mencionamos, a primeira coisa que você deve investir é no seu autoconhecimento. Descubra quais são os seus traços de personalidade que estão impedindo você de avançar e superar a timidez.

Talvez você não esteja agindo de forma retraída não só para gravar vídeos, como também na sua vida pessoal e entre amigos. Então, que tal aproveitar o momento e buscar cursos de oratória, teatro ou desenvolvimento pessoal?

Descubra o seu objetivo

O que você deseja alcançar com esse vídeo? Antes de tudo, seja sincero consigo e coloque no papel o que você deseja. Se não houver motivos claros, talvez você precise se preparar mais um pouco. Porém, se o seu objetivo é fidelizar sua audiência, conquistar novos clientes ou provocar um engajamento orgânico, certamente terá êxito com essa estratégia.

Tenha um roteiro para ajudar a superar a timidez

Ter domínio sobre os temas que irá abordar te ajudará a superar a timidez, porém, um roteiro pode te ajudar a não fugir do assunto e ser mais objetivo. Nele você irá inserir todos os assuntos que irá abordar no seu vídeo, com início, meio e fim. Aliás, se por acaso você se perder, poderá retornar ao seu roteiro e ficar mais tranquilo.

Fuja da autossabotagem

Se você assumiu esse compromisso com a sua audiência, evite inventar desculpas em cima da hora para não comparecer à live ou gravação do vídeo. É muito importante que você seja responsável e assuma esse compromisso, mesmo que não esteja motivado. Esse primeiro contato é realmente o mais complicado, então com o tempo você irá se acostumar.

Treine várias vezes até ter confiança e superar a timidez

Faça exercícios de fala, e faça testes de gravação se olhando no espelho. Veja o seu tom de voz, pontuações e pausas para respiração. Só assim você conseguirá ficar cada vez melhor.

Não tenha medo da rejeição

Não pense nos julgamentos dos outros, por mais que isso seja difícil. Lembre-se sempre de expor sua opinião, pois certamente você encontrará pessoas com pensamentos parecidos e que irão te apoiar. Não deixe as críticas e discordâncias abalarem a sua autoestima e autoconfiança.

Controle a ansiedade para superar a timidez

Certamente você ficará ansioso nesse momento, mas tenha em mente que ele é importante para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Por isso, faça exercícios de respiração antes e deixe as coisas fluírem com calma.

Utilize os seus pontos fortes

Antes de aparecer nas redes sociais, anote todos os seus pontos fortes. Em momentos de ansiedade temos a tendência de despertar apenas nosso lado negativo, nos pondo em dúvida. Então erga a cabeça e se fortaleça através das suas características positivas. Até porque, se você não fizer isso por você, ninguém mais o fará.

Procure um terapeuta

Se for preciso, busque ajuda de um profissional para superar a timidez. Embora para algumas pessoas seja fácil falar em público, para outras isso parece um tormento. Então encontre na terapia um espaço para desenvolver essa habilidade da fala. Certamente o terapeuta poderá te ajudar a melhorar sua autoconfiança e buscar o melhor que há em você.

Trate a situação com naturalidade

Veja sempre o lado bom das situações, inclusive no momento de falar em público. Você estará em contato com as pessoas que acreditam no seu trabalho e que provavelmente já te seguem. Além disso, uma fala verdadeira tem o potencial de atingir positivamente muitas pessoas. Então, lide com naturalidade.

Pronto para gravar vídeos maravilhosos? Se prepare bastante e não desanime. Esse pode ser o primeiro passo para superar a timidez e ter uma carreira de sucesso nas redes sociais.