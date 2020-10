Fique por dentro da nova geração de influenciadores da vida real, que vivem em comunidades periféricas do Brasil e retratam o dia a dia do jeitinho que ela é.

Uma nova leva de influenciadores de baixa renda vem se destacando na internet. São perfis de influencers reais, com as mesmas dificuldades das pessoas comuns.

Afinal, vida de muitos blogueiros e blogueiras pode parecer perfeita através dos filtros do Instagram. Quem não deseja acordar e se deparar com os “recebidos” do dia para testar e fazer resenhas? Ou quem sabe tirar uma foto num ponto turístico famoso fora do país? No entanto, essa é uma realidade praticamente inalcançável para a maioria das pessoas, principalmente para quem mora na favela e em bairros humildes. Por isso, os novos perfis vêm fazendo o maior sucesso.

Então listamos aqui alguns perfis para você seguir de influenciadores de baixa renda que se cansaram dessa vida perfeita do Instagram. Eles decidiram mostrar os perrengues do dia a dia, sem o glamour das redes sociais.

1. Nathaly Dias – Blogueira de Baixa Renda

Em primeiro lugar, um grande sucesso do Instagram. Segundo a “blogueira dos baixa rendinhas”, Nathaly Dias, de 26 anos, a vida do pobre se resume a “dias de luta e dias de luta”.

Pensando nas pessoas com a realidade parecida com a dela e que não se sentiam representadas na internet, ela decidiu criar um canal no Youtube falando sobre finanças, ensinando quem ganha pouco a administrar o seu dinheiro.

Mas engana-se quem pensa que seu foco é apenas esse. Isso porque o seu conteúdo vai de dicas de arrumação de casa, minimalismo para baixa rendas até a tour pela favela. Desse modo, ela conta de forma descontraída como é viver na comunidade e é considerada uma inspiração para muitos jovens criados em situações semelhantes.

Durante a quarentena, a influenciadora foi bem democrática em seu conteúdo e falou um pouco sobre tudo. Teve vídeo sobre reforma da casa, faxina e fala, comprinhas no Saara, e receitinhas de culinária. Ademais, assuntos pessoais também são abordados com constância e assim ela vai conquistando a confiança e admiração do seu público.

Em um dos vídeos, ela fala sobre uma das muitas conquistas da vida após o início do canal, que foi conseguir pagar um plano de saúde. Isso se aproxima da realidade de muitos brasileiros que dependem do sistema do SUS e acreditam que o plano de saúde é um gasto necessário, porém quase nunca entra no orçamento familiar.

2. Nath Finanças

E por falar em influenciadores de baixa renda, não tem como não lembrar da Nath Finanças. Em segundo lugar, temos a administradora de 22 anos, de Nova Iguaçu,que já ganhou duas hashtags no Twitter. A primeira #NathFinançasEuFalheiComVocê é postada toda vez que algum seguidor faz uma compra por impulso e #TáFelizNathFinanças, quando ele segue os seus ensinamentos.

Em seus vídeos e posts no Instagram, ela aborda conteúdos sobre educação financeira e economia para quem não tem noção nenhuma sobre o tema. Então você verá assuntos como nota fiscal para quem é MEI, auxílio emergencial e taxa selic. Além disso, a blogueira ainda dá dicas sobre investimentos e onde colocar a sua reserva de emergência.

Recentemente, Nath criou um podcast chamado “Boletos Pagos”, onde ela dá uma série de dicas importantes para quem ganha pouco e deseja ter uma cultura financeira. Hoje em dia ela está na lista dos mais importantes influenciadores de baixa renda do Brasil.

3. Tiê Vasconcelos

Se você já acompanhava as blogueiras negras que falavam sobre transição capilar e cabelos cacheados, com certeza deve ter visto uma menina de cabelos coloridos, que mora na periferia. Afinal, essa é Tiê Vasconcelos, de 25 anos e moradora do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

A jovem utiliza seu Instagram para compartilhar sobre a sua realidade na favela. De acordo com ela, os relatos começaram de forma bem natural e foram conquistando seu público aos poucos, o que a surpreendeu de forma positiva e aumentou sua responsabilidade naquilo que fazia.

Assim, influenciadora digital dá dicas de reforma de casa, customização de roupas e formas de reutilização de objetos. Essa visibilidade trouxe para ela parcerias com produtos de limpeza e algumas marcas de beleza.

4. Grana Preta

Está em busca de influenciadores de baixa renda com dicas para emancipar pessoas? Então conheça Amanda Dias, do Grana Preta. A blogueira dá dicas de investimento, organização financeira e reserva de emergência.

Além disso, Amanda é uma das primeiras influenciadoras negras a falar sobre o assunto, o que a deixa num patamar de referência. Por último, ela ainda promove cursos para quem deseja melhorar sua situação financeira.

5. Favelado Investidor

Para finalizar, mais um nome importante para essa lista de influenciadores de baixa renda é o de Murilo Nascimento, mais conhecido como “Favelado Investidor”. Morador da favela do Jardim João 23, em São Paulo, o jovem de 25 anos utiliza sua visibilidade para falar sobre investimento e finanças para quem mora na favela.

Sua forma simples de se expressar conquistou um público que recebe salário mínimo e que viram nele uma possibilidade de crescer na vida através de planejamento e organização. Desse modo, o seu sucesso facilmente se reflete nos números. Atualmente ele possui 206 mil inscritos no Youtube e 295 mil seguidores no Instagram.

6. Vegano Periférico – Influenciadores de baixa renda de comida

Você é daqueles que acredita que para virar vegano terá que desembolsar um valor alto? Se você pensa assim, conheça o perfil do vegano da periferia. Segundo Eduardo dos Santos e Leonardo, a comida saudável e de qualidade deve ser acessível a todas as pessoas, independentemente do local.

Sendo assim, eles entendem que comer também é um ato político e que reflete muito sobre as nossas ideias e pensamentos. Por isso, no Instagram da dupla você encontrará dicas de alimentos sem origem animal e delícias fáceis de serem preparadas.

Enfim, agora você já pode se sentir representado na internet, não é mesmo? Aliás, aproveita e conta para a gente quais são os seus influenciadores preferidos.