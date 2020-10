Saiba como usar o filtro de cabelo colorido do Instagram

Os filtros de cabelo colorido viralizaram no Instagram e ganharam a atenção de usuários. No entanto, muitos deles tiveram dificuldades em utilizar esses efeitos, devido a bugs no aplicativo ou incompatibilidades com os dispositivos utilizados. Aprenda a solucionar esses problemas e aproveitar a nova tendência!

Nos últimos dias, o filtro de cabelo colorido bombou no Instagram. Diversos influenciadores e pessoas famosas aderiram à tendência, assim como muitos usuários da rede social. No entanto, o filtro não funciona em alguns dispositivos. Se esse é o seu caso, não se preocupe. Nesta matéria, vamos te ensinar algumas dicas para driblar o problema e acompanhar essa tendência.

Como usar o filtro de cabelo colorido?

Em primeiro lugar, para que as funções do Instagram sejam executadas corretamente, é preciso que o aplicativo esteja atualizado, assim como o sistema operacional do seu dispositivo. Outro fator importante é o armazenamento que, se estiver cheio, também pode interferir no desempenho dos programas. Caso essas dicas não sejam suficientes, reinstalar o aplicativo pode ser uma alternativa eficaz.

Galeria de Efeitos do Instagram

Se ainda assim você não conseguir utilizar o filtro de cabelo colorido, vá até a Galeria de Efeitos do aplicativo. Para tanto, acesse a tela de Stories e clique sobre o nome de algum efeito salvo. Em seguida, escolha a opção “Procurar efeitos” e selecione a lupa no canto superior direito da sua tela. Digite palavras-chaves, como “cabelo colorido”, e escolha a opção que mais te agradar. Por fim, toque na opção “Experimentar”.

Incompatibilidade com dispositivo

Você seguiu todas essas dicas e ainda não conseguiu mudar a cor de suas madeixas? Isso pode acontecer quando o filtro exige peças ou sensores que celulares mais básicos não possuem — como o sensor Time of Flight (ToF), que determina a distância entre objetos a partir da emissão de luz e é indispensável para alguns efeitos da rede social.

Filtros de cabelo colorido no Snapchat

Constatada a incompatibilidade, é possível recorrer ao bom e velho Snapchat. No app de mensagens, estão disponíveis outros efeitos para colorir cabelo que funcionam em grande parte dos dispositivos. Para acessá-los, clique no emoji ao lado do botão de captura na tela inicial, como indicado na imagem abaixo. Em seguida, deslize a tela para cima ou selecione a opção “Explorar”.

Na barra de pesquisa, você deve pesquisar palavras-chaves, desta vez em inglês (como “color hair”). Experimente os efeitos e quando encontrar seu filtro de cabelo colorido ideal, grave um vídeo ou tire uma foto no aplicativo. Salve o arquivo em seu celular clicando no botão de download no canto inferior esquerdo da tela e depois é só compartilhar no Instagram!