Jogo do Benfica hoje: horário e onde assistir Pavidém x Benfica (19/10)

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 19 de outubro.

Tem jogo do Benfica nesse sábado, dia 19 de outubro, contra o Pavidém na Taça de Portugal. A partida terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h15 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica joga hoje, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e a transmissão será pelo Disney+ (streaming) e RTP Internacional (TV por assinatura). Nenhuma emissora aberta transmite a partida.

O técnico Bruno Lage traz os jogadores TTrubin; Bah, Silva, Otamendi e Carreras; Florentino e Kokcu; Di Maria, Rollheiser e Akturkoglu; Pavlidis.

O Pavidém vai com Rui Ribeiro, Leandro Silva, André Alves, Didi, Carlos Rocha; Simão Melhôr, Tiago Ronaldo, Araki, Pedrinho; Danilson e Marna.

Taça Portugal 2024

A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais do futebol português, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Criada em 1938, a competição segue um formato de eliminação direta, também conhecido como "mata-mata", e reúne equipes de várias divisões do futebol português, desde times amadores até os grandes clubes da Primeira Liga.

A competição inicia com as fases preliminares, onde equipes amadoras e de divisões inferiores entram em campo. À medida que o torneio avança, times das divisões profissionais, como os da Segunda Liga, são integrados. As equipes da Primeira Liga, que representam a elite do futebol português, entram a partir da terceira eliminatória. Este formato promove confrontos entre equipes de diferentes níveis, gerando grande expectativa e surpresas, como a eliminação de gigantes por clubes menores.

Cada fase da Taça é disputada em jogo único, com exceção das semifinais, que acontecem em duas mãos (ida e volta). Caso um jogo termine empatado após o tempo regulamentar, o vencedor é decidido na prorrogação ou, se necessário, nas penalidades.

Times como FC Porto, Benfica e Sporting dominam historicamente a competição, mas a Taça é conhecida por proporcionar surpresas, com times menores conquistando o título, como o Desportivo das Aves, em 2018.

