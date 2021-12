Jogo do Brasil feminino x Chile: como assistir o amistoso hoje (01/12)

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol enfrenta, nesta quarta-feira (1), o Chile em partida válida pela terceira rodada do Torneio Internacional de Manaus, na Arena da Amazônia, às 21h (horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo do Brasil feminino, ao vivo, hoje:

Onde assistir o jogo do Brasil feminino x Chile?

O jogo entre a Seleção Brasileira e a Seleção Chilena hoje, ao vivo, às 21:30 (horário de Brasília) será transmitido com exclusividade pelo Sportv, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

TV: Sportv

LiveStream: Sem transmissão

Como está o Brasil no torneio?

A equipe brasileira vem com confiança para partida após golear a Venezuela por 4 a 1 e a Índia por 6 a 1 nas duas primeiras rodadas. Para conquistar o troféu do torneio amistoso, qualquer vitória basta à Seleção Brasileira Feminina.

Adversário do Brasil, o Chile também venceu as outras duas equipes da competição (1 a 0 contra a Venezuela e 3 a 0 contra a Índia). A vitória também tornará as visitantes campeãs.

Qualquer tipo de empate resulta no título do Brasil por conta da diferença de quatro gols no saldo.

Apesar da possibilidade de vitória, o grande momento do Torneio Internacional de Manaus foi a despedida da meio-campista Formiga, de 43 anos de idade, da Seleção. Na vitória contra a Índia, a eterna camisa oito fez sua 234ª e última atuação com a camisa do Brasil.

Após 26 anos de Seleção Brasileira, a jogadora decidiu não atuar mais com a camisa amarelinha e recebeu uma linda homenagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da família, das companheiras e da comissão técnica. Além de uma camisa comemorativa entregue pela mãe, Formiga recebeu um buquê de flores Marta, sua antiga companheira de Seleção Brasileira.

