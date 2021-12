Jogos do Campeonato Italiano hoje, horário e onde assistir – 01/12

Dois jogos da Serie A acontecerão nesta quarta-feira (01) no período da tarde com transmissão na televisão brasileira. Chegando na metade da competição, a 15ª rodada começará com quatro times emboladas no topo da tabela. Confira quais os jogos do campeonato Italiano hoje e onde assistir.

Quais são os jogos do Campeonato Italiano hoje?

Pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, a bola vai rolar em quatro jogos nesta quarta-feira, 01 de dezembro de 2021, com resultados que prometem mexer ainda mais na tabela de classificação.

O Napoli, líder com 35 pontos, tem a oportunidade de aumentar a vantagem com relação aos demais, enquanto o Milan busca os três pontos com a vitória de hoje para se igualar ao adversário na busca pelo título do Campeonato Italiano.

Confira todos os jogos da rodada e saiba onde assistir cada um deles.

Terça-feira (30/11):

Fiorentina 3 x 1 Sampdoria

Atalanta 4 x 0 Venezia

Salernitana 0 x 2 Juventus

Verona 0 x 0 Cagliari

Quarta-feira (01/12):

Inter de Milão x Spezia – 14h30 (Fox Sports)

Bologna x Roma – 14h30 (ESPN 2)

Sassuolo x Napoli – 16h45 (ESPN 2)

Genoa x Milan – 16h45 (Star +)

Quinta-feira (02/12):

Torino x Empoli – 14h30 (Star +)

Lazio x Udinese – 16h45 (Star +)

Como etsá a classificação do Campeonato Italiano em 2021?

Com a vantagem de três pontos, o Napoli é o líder neste momento. Entretanto, as equipes de Milan, Inter de Milão e Atalanta vem logo atrás na classificação buscando a ponta da tabela em todas as rodadas.

Ao fim das 38 rodadas, o primeiro colocado consagra-se como o campeão da temporada, enquanto os últimos três serão rebaixados para a segunda divisão do futebol italiano.

1 Napoli – 35 pontos

2 Milan – 32 pontos

3 Inter de Milão – 31 pontos

4 Atalanta – 31 pontos

5 Roma – 25 pontos

6 Fiorentina – 24 pontos

7 Juventus – 24 pontos

8 Lazio – 21 pontos

9 Bologna – 21 pontos

10 Verona – 20 pontos

11 Empoli – 19 pontos

12 Sassuolo – 18 pontos

13 Torino – 17 pontos

14 Udinese – 15 pontos

15 Sampdoria – 15 pontos

16 Venezia – 15 pontos

17 Spezia – 11 pontos

18 Genoa – 10 pontos

19 Cagliari – 9 pontos

20 Salernitana – 8 pontos

Leia também: Quem é o maior vencedor da Bola de Ouro? Veja o ranking