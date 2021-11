Quem é o maior vencedor da Bola de Ouro? Veja o ranking

Quem é o maior vencedor da Bola de Ouro? Para quem apostou em Lionel Messi acertou. Em 2021, o argentino recebeu o prêmio pela 7ª vez, mas fora a hegemonia do craque, a premiação da revista francesa France Football tem uma longa lista de melhores do mundo. Inclusive, quatro brasileiros fazem parte do ranking, confira:

O maior vencedor do prêmio Bola de Ouro, ou Ballon d’Or, é justamente o atacante argentino Lionel Messi, com sete conquistas, nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021 – quase todas pelo Barcelona, da Espanha.

Em seguida está Cristiano Ronaldo, segundo maior vencedor com cinco premiações (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Na terceira posição, três jogadores aparecem empatados: Platini, eleito em 1983, 1984 e 1985; Cruyff, em 1971, 1973 e 1974; e Van Basten ganhador em 1988, 1989 e 1992.

Messi e o eterno rival Cristiano Ronaldo dividiram 11 dos últimos 12 troféus Ballon d’Or. O meio-campista do Real Madrid Luka Modric é o único homem a romper o duopólio, vencendo em 2018, mas não está entre os 30 finalistas em 2021. A primeira Bola de Ouro masculina foi concedida em 1956.

A lista completa dos vencedores da Bola de Ouro de 1956 até os dias atuais:

1956: Stanley Matthews (Blackpool)

1957: Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Real Madrid)

1959: Alfredo Di Stefano (Real Madrid)

1960: Luis Suarez (Barcelona)

1961: Omar Sivori (Juventus)

1962: Josef Masopust (Dukla Praga)

1963: Lev Yashin (Dínamo de Moscou)

1964: Denis Law (Manchester United)

1965: Eusebio (Benfica)

1966: Bobby Charlton (Manchester United)

1967: Florian Albert (Ferencvaros)

1968: George Best (Manchester United)

1969: Gianni Rivera (AC Milan)

1970: Gerd Muller (Bayern de Munique)

1971: Johan Cruyff (Ajax)

1972: Franz Beckenbauer (Bayern de Munique)

1973: Johan Cruyff (Barcelona)

1974: Johan Cruyff (Barcelona)

1975: Oleg Blokhin (Dynamo Kyiv)

1976: Franz Beckenbauer (Bayern de Munique)

1977: Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach)

1978: Kevin Keegan (Hamburgo)

1979: Kevin Keegan (Hamburgo)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique)

1982: Paolo Rossi (Juventus)

1983: Michel Platini (Juventus)

1984: Michel Platini (Juventus)

1985: Michel Platini (Juventus)

1986: Igor Belanov (Dínamo de Kiev)

1987: Ruud Gullit (AC Milan)

1988: Marco van Basten (AC Milan)

1989: Marco van Basten (AC Milan)

1990: Lothar Matthaus (Internazionale)

1991: Jean-Pierre Papin (Marselha)

1992: Marco van Basten (AC Milan)

1993: Roberto Baggio (Juventus)

1994: Hristo Stoichkov (Barcelona)

1995: George Weah (AC Milan)

1996: Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (Juventus)

1999: Rivaldo (Barcelona)

2000: Luis Figo (Real Madrid)

2001: Michael Owen (Liverpool)

2002: Ronaldo (Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (Juventus)

2004: Andriy Shevchenko (AC Milan)

2005: Ronaldinho (Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2007: Kaká (Milão)

2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2009: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Lionel Messi (Barcelona)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2012: Lionel Messi (Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018: Luka Modric (Real Madrid)

2019: Lionel Messi (Barcelona)

2020: Cancelado por causa da Covid-19

2021: Lionel Messi (PSG)

Jogadores brasileiros que ganharam a Bola de Ouro

Os jogadores brasileiros que já venceram a Bola de Ouro são: Ronaldo Fenômeno, que conquistou o título em 1997 e em 2002 – ano em que brilhou na conquista do penta na Copa do Japão. O ex-atleta é o único brasileiro a receber mais de um Ballon d’Or.

Outros três jogadores brasileiros foram agraciados com o prêmio: Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) – o último brasileiro a receber a premiação antes da “ditadura Messi”.

Entre os brasileiros mais indicados ao prêmio está Romário, que apesar de não ter levado o título, acabou sendo eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo em 1994. Assim como Ronaldo em 1996, e Ronaldinho Gaúcho em 2004. Todos também defendiam o Barcelona nesses anos.

Neymar foi 8 vezes indicado e Roberto Carlos em 7 edições.

O que é a premiação Bola de Ouro?

A premiação Ballon d’Or, Bola de Ouro, elege o melhor jogador de futebol do mundo através dos votos de, aproximadamente, 180 jornalistas e é realizada anualmente desde 1956. Entre 2010 e 2015, a France Football e a FIFA unificaram as nomeações e criaram a FIFA Ballon d’Or, que deixaria de existir a partir de 2016. A revista segue indicando os concorrentes de forma independente desde então.

O evento de 2021 que ocorreu no Théâtre du Chatelet, em Paris, na capital da França, teve como objetivo eleger os melhores jogadores do futebol feminino e masculino da temporada passada e destacar grandes momentos, atletas e times do futebol mundial.

Além disso, a premiação também define o top-30 de atletas masculinos, as top-20 femininas, o melhor goleiro, o melhor jogador sub-21, o time e o gol mais bonito do ano, o prêmio Ferenc Puskás.

Prêmios Bola de Ouro 2021: um resumo

– Bola de ouro masculina: Lionel Messi

– Bola de ouro feminina : Alexia Putellas

– Troféu Yashin: Gianluigi Donnarumma

– Troféu Kopa: Pedri

– Atacante do ano: Robert Lewandowski

– Clube do Ano: Chelsea FC