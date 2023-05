Leicester x Liverpool: horário e como assistir na TV em 15/05

Confira como assistir Leicester x Liverpool na Premier League, incluindo canal de TV, cobertura de rádio e hora do pontapé inicial.

Descubra como assistir ao encontro entre o Leicester x Liverpool na Premier League, no King Power Stadium em 15 de maio, com o pontapé inicial marcado para as 16h.

O Liverpool tentará manter vivas suas esperanças de terminar entre os quatro primeiros quando visitar o Leicester City, que está em uma batalha para evitar o rebaixamento da Premier League.

Onde assistir Leicester x Liverpool ao vivo

A partida Liverpool x Leicester terá transmissão Ao vivo na ESPN e pela plataforma Star Plus.

Mas como funciona o Star+? Quem é assinante do Star Plus deve acessar o site ou o aplicativo. Clique na opção "entrar", disponível no canto direito da sua tela.

Faça login com suas informações de conta como email e a senha de usuário. Depois, navegue pelo catálogo de filmes e programas de TV até encontrar o jogo do Flamengo nesta terça-feira. É só clicar no ícone e acompanhar ao vivo.

Mas se você quer se tornar assinante, primeiro deve acessar o site ou o aplicativo no dispositivo móvel. Daí, basta escolher o pacote que deseja comprar.

Insira o seu email e todos os dados para pagamento. Depois, é só entrar na plataforma e acompanhar de pertinho o jogo do Liverpool x Leicester.

O torcedor poderá ficar por dentro das últimas notícias de esportes no DCI.

Como chegam as equipes

O Leicester está lutando para se afastar da área de perigo. Faltando três jogos na Premier League, os homens de Dean Smith estão na zona de rebaixamento , dois pontos atrás da segurança .

Os Foxes têm apenas uma vitória em seus últimos 13 jogos da liga; eles precisarão começar a melhorar essa tendência se quiserem permanecer na primeira divisão inglesa na próxima temporada.

Enquanto isso, o Liverpool está lutando no final da temporada por uma vaga na Liga dos Campeões - mas suas esperanças entre os quatro primeiros sofreram um golpe no sábado, quando o quarto colocado Manchester United derrotou o Wolves para aumentar sua vantagem sobre os Reds para quatro pontos.

VEJA: Próximo GP da F1 2023: calendário atualizado de maio